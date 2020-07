¿Cuál es la polémica detrás de Tik Tok?

Tik Tok, una de las aplicaciones más populares para dispositivos móviles se ha visto envuelta en algunas polémicas en los últimos días.

La red social creada por la empresa china Bytedance, que te permite realizar videos cortos ha sido acusada de realizar espionaje y robar datos a sus usuarios, entre otras cosas.

Este jueves, usuarios de Tik Tok reportaron fallas en esta App, sin embargo se informó que el fallo fue sólo de unos minutos y las cuentas comienzan a regresar a la normalidad.

¿De qué se tratan estas controversias?

Este martes, la Comisión Federal de Comercio (FTC) y el Departamento de Justicia de Estados Unidos están investigando las acusaciones que apuntan a que la popular aplicación TikTok incumplió con un acuerdo de 2019 destinado a proteger la privacidad de los niños, ya que pudo no haber eliminado videos e información personal de usuarios de 13 años o menos, tal como lo había acordado, entre otras violaciones a la privacidad.

El pasado 1 de julio, la cuenta de Twitter de Anonymous reveló que la app fue creada para ejecutar un espionaje masivo por parte del gobierno chino, ante lo que sugirió a los usuarios borrarla de sus teléfonos inmediatamente.

"Borra Tik Tok ahora; si tú conoces a alguien que está usándola, explícale que es esencialmente un malware operado por el gobierno chino que ejecuta una operación de espionaje masivo", dice el mensaje de Anonymous.

Delete TikTok now; if you know someone that is using it explain to them it is essentially malware operated by the Chinese government running a massive spying operation. https://t.co/J7N9FS7PvG

— Anonymous (@YourAnonCentral) July 1, 2020