La Inteligencia Artificial en nuevos televisores permiten una experiencia inmersiva

La Inteligencia Artificial y el diseño ultra fino han llegado a los televisores y muestra de ello son los nuevos modelos que Samsung presenta a través de su línea QLED 8K con innovaciones que van más allá de la imagen y funciones inteligentes.

Estos dispositivos cuentan con una serie de nuevas características y mejoras, diseñadas para que los usuarios disfruten más y agreguen valor a su vida diaria. Así, el objetivo es llevar tu experiencia visual al límite con un bisel casi invisible donde los bordes negros son casi inexistentes, y el marco ultra fino, elimina cualquier distracción para que puedas obtener una experiencia de visualización más inmersiva. Es decir, menos marco, 99% de pantalla.

Diseño ultradelgado. / samsung.com/mx

Aquí revelamos la tecnología detrás de estos televisores

A primera vista, la Q950TS es realmente minimalista. El concepto de diseño central para este modelo fue llevar la experiencia de visualización al límite y realmente lo logran haciendo posible lo imposible. Si observas de cerca la pantalla, verás que la imagen llena más del 99% de la pantalla y llega hasta el borde.

Eliminaron virtualmente el bisel y el borde negro alrededor de la pantalla, conocido como Black Matrix, gracias a la tecnología de panel y al rediseño del circuito de cableado. Esta es la pantalla Infinity, y son los primeros de la industria en aplicar este diseño a modelos de pantalla ultragrandes como éste. Ahora, lo único que se ve es el contenido de la pantalla completa y nada más. Muchas veces los televisores delgados requieren un sistema de sonido separado, sin embargo, aunque la QLED 8K tiene un sistema de audio de seis altavoces con potencia incorporada, el diseño posterior, es perfectamente plano y sorprendente como el grueso total del televisor es de sólo 15 mm.

Para tener una experiencia de usuario aún más completa, la Q950TS cuenta con algunos recursos de sonido premium, como el OTS+ (Object Tracking Sound+), Active Voice Amplifier (AVA) y Q-Symphony, que proveen audio multidimensional y dinámico para una completa experiencia de visualización.

Mientras que en la mayoría de TVs los altavoces suelen estar agrupados en la parte inferir y no en el centro del televisor para acomodar el soporte, en la Q950TS, además de los altavoces principales en la parte inferior, fueron adicionados nuevos al lado izquierdo y derecho. Posteriormente, fue integrado un nuevo par en la parte superior de la TV, aumentando aún más la sensación de inmersión del sonido.

De esta forma, sea el sonido de un carro acelerando a lo largo de una pista de corrida o el rebote de una pelota de tenis en la cancha, el OTS+ permite que los usuarios vivan un audio acompañado de movimiento de las escenas, como si estuvieran en medio de la acción. Además es capaz de amplificar específicamente la frecuencia del sonido y el habla para que ésta pueda ser oída con nitidez, incluso cuando haya algún ruido en el ambiente y sin necesidad de aumentar el volumen.

Una gran experiencia inmersiva. / samsung.com/mx/

Evolución

La compañía incorporó a su lineup de televisiones 2020 nuevos recursos de conectividad que suplen las necesidades de los consumidores que usan las pantallas de diversas formas. Una función a destacar es Multi View, para quien utiliza frecuentemente otros dispositivos mientras mira TV. Esta función permite que los usuarios amplíen contenidos como videos, fotos y músicas desde su dispositivo móvil para el televisor.

Otro recurso que favorece la conexión entre dispositivos es Digital Butler, por medio del cual los Smart TVs de Samsung identifican sus dispositivos y los conectan al TV. Independientemente del tipo de configuración se vía Bluetooth, BLE o Wi-Fi, el TV lo conectará automáticamente, permitiendo a los consumidores aprovechar la conveniencia de controlar los electrodomésticos y hasta sus smartphones por medio de su TV.

Para los gamers

Para mejorar aún más la experiencia de los usuarios, la compañía optimizó el color, contraste, además del movimiento y del sonido para minimizar el tiempo de respuesta del juego. Game Surround Sound utiliza la tecnología de Inteligencia Artificial para analizar cada escena y obtener un sonido direccional más preciso y realista. Esto significa que el jugador puede escuchar los pasos de los enemigos aproximándose y contra atacar antes de que ellos lo perciban. De esta manera, no solo permite una verdadera inmersión en el juego, también contribuye a un mejor desempeño.

Línea lifestyle

Este 2020 será un año importante para la expansión de los TVs de la línea Lifestyle, pasando del nicho a la masificación. Mientras The Frame, la TV que se transforma en obra de arte cuando se apaga, gana nuevos recursos y tiene una ampliación de su portafolio, The Serif gana un nuevo color. Además de esto, este año estuvo marcado por el lanzamiento en diversos países de The Sero, el TV vertical presentado en 2019 en Corea del Sur.