Twitter lanza nueva herramienta para elegir quién puede responder a sus mensajes

Twitter sigue innovando y en búsqueda de evitar insultos, lanzó la nueva función que permite que los usuarios decidan qué personas pueden responder a las conversaciones que han iniciado en la plataforma.

Esta nueva herramienta se estaba probando desde mayo, y puedes elegir entre responder con tres opciones:

1) todos (Twitter estándar y la configuración predeterminada)

2) solo las personas a las que sigues

3) solo las personas que mencionas.

Los tuits para los que se eligen las dos últimas opciones estarán etiquetados y el icono de respuesta estará en gris para aquellas personas que no puedan responder. Las personas que no pueden responder sí que podrán ver, hacer retuit, retuit con Comentario, compartir y dar a 'me gusta'.

"Lo probamos, nos Twitteaste, ¡y ahora ya está disponible para todas las personas!", se lee en la publicación.

Lo probamos, nos Twitteaste, ¡y ahora ya está disponible para todas las personas! Al crear un Tweet, puedes abrir las respuestas para todos, las personas que sigues, o solamente a las que menciones 👇 pic.twitter.com/EL598m7xer — Twitter México (@TwitterMexico) August 11, 2020

Por si no lo viste Xbox Series X saldrá a la venta en noviembre de 2020, asegura Microsoft

De acuerdo a la empresa, este un nuevo método para bloquear el ‘ruido’: el 60% de las personas que lo usaron durante la prueba, no usaron las funciones Silenciar o Bloquear.

También ha encontrado que algunas personas están utilizando estos ajustes para tener conversaciones más sensibles sobre temas políticos y sociales. Aquellos que tienen muchos seguidores “usan estas configuraciones para compartir más sentimientos, opiniones y noticias personales”, concluye la compañía.

PUBLIMETRO TV TE RECOMIENDA