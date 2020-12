Desarrollador se disculpa por Cyberpunk 2077; ofrece reembolso a jugadores de Xbox One y PS4

CD Projekt Red, desarrollador de videojuegos como The Witcher, se disculpó con los gamers de todo el mundo después de las fuertes críticas por su reciente lanzamiento de Cyberpunk 2077.

“En primer lugar, nos gustaría comenzar ofreciéndote disculpas por no mostrar el juego en las consolas base de la pasada generación antes de su lanzamiento y, en consecuencia, no haberte permitido tomar un mejor decisión sobre su compra. Deberíamos haber prestado más atención para que funcionara mejor en PlayStation 4 y Xbox One”, expresó la compañía en una comunicado oficial.

Es por ello que ofreció el reembolso para los usuarios de ambas consolas que están descontentos con el videojuego.

El juego en si ya había sido objeto de críticas y burlas desde antes de su lanzamiento, pues fue retrasado en diversas ocasiones a lo largo del año.

Don’t worry everyone we’ll just crunch the staff for another year to iron these out. pic.twitter.com/brj1v0ibtj

— Steven (@MrDelabee) December 10, 2020