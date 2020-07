Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana

Mhoni Vidente llegó este domingo con sus horóscopos en los que te dice cuáles son tus números con más suerte y los signos más compatibles contigo.

Aries

Te dominará el planeta Mercurio esta semana, que es de la comunicación, es decir, es ideal para que expreses lo que sientes y defiendas tus ideales; también es el momento de volver a estudiar y reinventarte en cada momento. Mercurio te hará transitar hacia negocios nuevos y cambios laborales positivos, por eso te recomienda que esta semana tengas juntas con directivos y cierre de proyectos, ya que se te darán sin problema. El lado negativo del planeta es que a veces te llenas de soberbia y avaricia, y eso puede acabar mal en tu vida, así que debes contener esos sentimientos y mantenerte humilde y discreto. Tu día de la semana será el miércoles, tus números de la suerte el 02 y 18, y tu color de la abundancia el amarillo. Tu compatibilidad en el amor será con el signo de Acuario, Virgo o Capricornio.

Tauro

El planeta que te dominará es Venus, es decir que el amor, el arte y sobre todo el buen desempeño laboral estará muy presentes estos días, por eso te recomiendo que si tienes un distanciamiento con tu pareja hablen y solucionen todo de la mejor manera; sin embargo, si ya no hay continuidad es mejor que busques a tu pareja ideal, tu compatibilidad es con el signo de Leo, Escorpión o Acuario. En esta semana habrá cambios repentinos en tu ámbito laboral como reajustes de puestos, por eso debes estar muy atento a todo lo que se desarrolle en estos días. Te recomiendo que tomes cursos de actuación , canto o publicidad. Tu mejor día será el jueves, tus números de la suerte son 01 y 89, y tu color de la abundancia el rojo. Tendrás discusiones legales, por eso trata de no alterarte y busca la mejor solución.

Géminis

El planeta Marte atravesará tu signo esta semana y esto implica que tendrás días de fuerza interior y mucha energía descontrolada, así que debes ser prudente con tus acciones y palabras para que no provoques discusiones donde no las hay. Esta semana experimentarás cambios de actitud y sacarás lo mejor de tu signo, que es la comunicación y tu buen desempeño laboral, por eso te ofrecen un asenso o un cambio de trabajo muy positivo, así que no lo dudes, que serán días de mucha suerte. También el planeta Marte en tu signo implica que tendrás compatibilidad con los signos de fuego por la pasión que los dominará en estos días. Tu día de suerte será el viernes, tus números mágicos 05 y 99 y tu color de la abundancia el azul fuerte. El planeta te recomienda que empieces una rutina de ejercicio y dieta saludable.

Cáncer

En estos días el planeta que dominará sobre tu signo es Júpiter, significa que tendrás optimismo en tu ámbito profesional y sorpresas de amores nuevos en tu vida; este planeta, que es el más grande de todos, junto a tu signo me dice que debes tomar decisiones fuertes para que cambie tu vida en sentido positivo; por ejemplo, si quieres a tu pareja ya debes formar un hogar, si no, terminen y conoce a personas más compatibles con tu signo, como Libra, Escorpión o Piscis. Recibirás un dinero extra por un pago del pasado y un bono laboral. Debes tener cuidado con los fraudes y negocios no tan honrados, pon atención para que no te vean la cara. Tu mejor día será el sábado, tus números de la suerte 06 y 55, y tu color de la abundancia el verde. Ten cuidado con problemas de riñón o pulmones, consulta a tu médico.

Leo

Esta semana el planeta Saturno regirá a tu signo, por lo que serán días de responsabilidades y de enfrentar tus miedos; es decir, dejar atrás las indecisiones y enfocarte en lograr un futuro mejor. Acudirás a juntas y habrá cambios en tu ámbito laboral, por eso necesitas preparar un proyecto profesional. El planeta Saturno te dice que debes quitarte obstáculos como los malos amigos o amores que sólo absorben tu buena suerte y seleccionar mejor las personas que te rodean. Tramitas un crédito para una casa. Ten cuidado con problemas de cintura o espalda, trata caminar o hacer ejercicio al aire libre. Tu mejor día será el domingo, tus números de la suerte 05 y 28, y tu color de la abundancia el naranja. En el amor estarás muy conquistador con tus signos compatibles que son Aries, Cáncer y Sagitario.

Virgo

El planeta que regirá tu signo es Urano, que representa la revolución interior en tu vida, es decir, dejar atrás todo lo que te hacía daño y empezar un nuevo episodio. Tu signo junto con este planeta implica que es el momento de empezar ese negocio que tienes en planes o hacer el cambio laboral que deseas. Debes mantener los pensamientos positivos ante las adversidades, eso te ayudará a conseguir el triunfo. Tu pareja te propone un compromiso firme. A los que están solteros les llegará un amor compatible del signo de Sagitario, Acuario o Aries. Tu mejor día será el lunes, tus números de la suerte 03 y 27, y tu color de la abundancia el morado. Te proponen trabajar o estudiar fuera de tu país. Debes cuidarte de dolores de cabeza y ansiedad, sigue con tu ejercicio, eso te mantiene en buen estado de salud.

Libra

Esta semana dirigirá tu vida el planeta Neptuno, y como eres de los más idealistas y siempre buscas la perfección en todo, por eso tendrás nuevas ideas para estar mejor en lo profesional. Debes empezar a estudiar otro idioma, eso te ayudará a alcanzar el éxito. Este planeta tiene su lado oscuro, como es la envidia y avaricia, por eso debes controlarte y no dejar que esos sentimientos invadan tu espíritu. Te proponen mudarte a otra cuidad, eso te ayudará a sentirte más libre y fuerte. Tu mejor día será el martes, tus números mágicos 09 y 12, y tus colores de la abundancia los tonos pastel. Ten cuidado con las traiciones amorosas, deja a ese amor que no es para ti y aprende a estar solo. Te invitan a formar un negocio. Recibes un dinero que te debían. Sabrás que un familiar enferma y le darás apoyo moral.

Escorpión

Te dominará Plutón, es el que rige la transformación interna y externa, es decir, es tu tiempo de tener el triunfo en tus manos, pon atención a todas las posibilidades que se te presenten en el ámbito laboral y deja a un lado el qué dirán. Habrá cambios repentinos en tu trabajo, debes estar sereno para tomar la mejor decisión. Ten cuidado con problemas de estómago e intestino, sigue con tu rutina de ejercicio y tu dieta saludable. Un amor del pasado te buscará para cerrar ese capítulo en tu vida y conoces a personas más compatibles del signo de Piscis, Cáncer o Virgo. Tu mejor día será el miércoles, tus números de la suerte 13 y 44, y tu color de la abundancia el rojo intenso. El lado oscuro de Plutón son los problemas de depresión y nerviosismo, así que consulta a tu médico para que te sientas mejor.

Sagitario

La Luna dominará tu signo esta semana, y junto a tu signo provocará una explosión de oportunidades en tu ámbito laboral; debes aprovechar tu buena racha para estudiar algo relacionado con el arte, publicidad, administración o idiomas. La Luna te indica que tomarás una decisión drástica en tu vida amorosa y dejas a ese amor que no era para ti para estar un tiempo sin pareja a fin de aprender más de ti mismo. Tu día de suerte será el jueves, tus números mágicos el 17 y 34, y tus colores de la abundancia serán el gris y el negro. El lado oscuro que tiene la Luna en tu signo es que implica mentiras y aparentar lo que no es, así que trata de quitarte esos sentimientos. Te ofrecen un crédito para cambiar tu coche. Ten cuidado con las pérdidas de dinero, trata de ser más cauteloso en tus inversiones.

Capricornio

El planeta que regirá a tu signo esta semana es Marte, por lo que tendrás una semana de cambios positivos; te ofrecerán un mejor trabajo, así que debes estar atento a esos cambios positivos y dejar a un lado la soberbia y aceptar las buenas oportunidades que se te presenten en estos días. Son tiempos de retomar tus estudios universitarios. Un amor del pasado regresará a tu vida, pero evita ser infiel y toma tu relación de pareja en serio. A los capricornio solteros les llegará un amor muy compatible del signo de Aries, Géminis o Virgo. Tu mejor día será el viernes, tus números de la suerte 14 y 23, y tu color de la abundancia el blanco. Recibes un dinero extra por un bono laboral. El lado oscuro del planeta Marte son las infidelidades y mentiras en tu ámbito amoroso, trata de solucionar eso en tu vida.

Acuario

Esta semana será determinante para ti en cuestión laboral, y el astro rey, el Sol, influirá en tu signo, así que trata de tener claro lo que quieres. Tu mentalidad es muy fuerte y lo que pienses se hará realidad. El lado oscuro del astro rey es el presumir y demostrar que eres mejor que los demás, por eso te recomiendo tener humildad y discreción. En cuestión amorosa seguirás estable con tu pareja y hablarán de formar una familia. A los que están solteros les llegará un amor compatible del signo de Aries, Tauro o Libra. Te recomiendo que hagas ejercicio al aire libre y que te den los rayos solares para que tus buenas energías se intensifiquen. Ten cuidado con un amor del pasado, intenta quedar en paz. Tu mejor día será el sábado, tus números mágicos 15 y 20, y tus colores de la abundancia el rojo y el blanco.

Piscis

Esta semana el planeta Júpiter estará muy presente en tu signo e influirá un cambio positivo en todo lo que realizas. Tendrás cambios productivos en tu ámbito laboral, por eso debes buscar un mejor trabajo para que te desenvuelvas mejor en lo profesional. Realizas pagos de tu tarjeta y te pones al corriente en tus deudas. El lado oscuro que tiene el planeta Júpiter es la soberbia, por lo que te impide reconocer que te equivocas o que no siempre tienes la razón. Mandas a arreglar tu coche. Tu mejor día será el domingo, tus números mágicos 07 y 21, y tus colores de la abundancia el azul y el gris. Intenta ya no ser tan dramático en tu vida amorosa y entiende que no siempre tendrás lo que deseas. Busca a un amor más compatible, puede ser del signo de Cáncer, Libra o Escorpión. Ten paciencia en esta cuarentena.

