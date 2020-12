Mhoni Vidente: los horóscopos de la última semana de 2020

Mhoni Vidente te dice en sus horóscopos todo lo que te depara para la última semana de 2020.

Aries

En esta última semana del año, como el elemento de tu signo es el fuego, recapitularás sobre todo lo que construiste y lo que te faltó por hacer, por eso es importante que prepares una lista de tus propósitos para el próximo año y empieces a trabajar en ellos. Esta semana pagas tus deudas y empiezas desde cero, y también organizas tus documentos de impuestos. Serán días de melancolía por lo que sucedió en estos doce meses y comprenderás que sólo hay una vida y debes disfrutarla plenamente. Celebras el cumpleaños de un familiar o amigo. Sales de viaje para estar con tu familia este fin de año. Un amor del signo de Capricornio o Acuario te habla de compromiso. Tu mejor día será el jueves 31 de diciembre, trata de jugar los números 09, 21 y 33 para que ganes el premio mayor. Evita inversiones innecesarias.

Tauro

Sacarás esta última semana del año todos los rencores y frustraciones y te llenarás de buenas energías para empezar el otro año con más fortaleza y mejores propósitos. Realiza una lista de tus logros y repítelos en voz alta para que tu mente asimile lo grande que fuiste para vencer todas las adversidades de estos doce meses, tu signo es un toro y por eso siempre vas hacia adelante sin vencerte. Sales de viaje para estar con tu familia en estos días. Haces pagos y sanas tu economía. Te busca un amor de lejos para retomar la relación. Te haces un chequeo médico. Como el elemento de tu signo es la tierra, eres muy realista y no sientes remordimientos, pero trata de ser más sensible. Tu día de suerte el será 31 de diciembre con los números 09, 14 y 23, procura jugarlos en la lotería para el sorteo mayor.

Géminis

Te agobiará esta última semana del año que, debido a la pandemia, aún no cumples todos tus propósitos, pero trata que tu mente no sabotee tu felicidad, enumera los que te faltaron por realizar y agrégalos a los que tienes pensados; escribe cada deseo y propósito siete veces en un papel en blanco para que las energías positivas te rodeen con más fuerza y puedas lograrlos. Arreglarás papelería de un seguro de gastos médicos. Vienen cambios en tu trabajo, aplícate para que te den el puesto que te mereces. Seguirás con tu pareja y hablarán de compromiso formal. Ten cuidado con los pulmones y gripes, no te confíes y protégete de ese virus. Te llega un dinero extra por lotería con los números 07, 43 y 66, juégalos el 31 de diciembre. El próximo año sacarás adelante a las personas que te rodean y estarán mejor.

Cáncer

Analizarás esta semana lo que te pasó este año, lo que te hizo más fuerte y te enseñó a superar las adversidades; como el elemento de tu signo es el agua, eres sentimental y apegado a tu familia y quieres que todos estén bien, por eso sientes impotencia cuando no puedes ayudarlos, pero aprendiste que la salud es lo mejor que tenemos los seres humanos y hay que cuidarla siempre. Te llegan unos pagos atrasados. Tendrás cierre anual, concéntrate en tu trabajo. Un nuevo amor del signo de Piscis o Escorpión te invita a salir. Ten cuidado en las calles y cuando salgas de compras. Enlista tus propósitos para el próximo año y y prioriza lo que realmente deseas. Ya no te auto castigues, hay situaciones que no puedes controlar y debes sobrellevarlas. Tus números de la suerte son 05, 21 y 43, juégalos el 31 de diciembre.

Leo

Meditarás esta semana todo lo que realizaste este año y lo que te faltó por concretar, tu signo siempre planea lo que quiere, pero a veces las fuerzas cósmicas no están de tu lado y no puedes conseguirlo, y eso a los Leo los hace deprimirse debido a que su elemento es el fuego, pero verás otras oportunidades en el año que comienza con más fuerza, así que retoma los propósitos que te faltaron de este año y los que quieras realizar el próximo, y repítelos en voz alta este 31 de diciembre para que se te cumplan todos, y te sentirás de lo mejor. Esta semana sacarás trabajo atrasado y te pondrás al corriente. Arreglas tu papelería para pagos de impuestos y de tu casa. Piensas en realizar un viaje para estar con tus seres queridos. Te llega un dinero extra este 31 de diciembre con los números 03, 24 y 55.

Virgo

Sentirás esta semana mucha energía positiva a tu alrededor y realizarás tareas que tenías pendientes. Tu signo es muy aplicado y siempre busca tener todo en orden cuando termina el año, así que tendrás días de mucho trabajo y analizarás lo que conseguiste estos doce meses. Esta semana realizarás pagos de última hora para dejar en paz tus deudas. Cuídate de problemas de dolor de cabeza y cuello, aprende a dormir y descansa para que no estés todo el día con problemas de estrés. Te busca un amor del pasado para pedirte una disculpa y sanar sus problemas de pareja, pero evita volver y mejor sigue tu camino con nuevas parejas sentimentales. Tramitas tu pasaporte para que puedas viajar el próximo año. Te llega un dinero extra por parte de la lotería con los números 01, 29 y 77, juégalos el 31 de diciembre.

Libra

Estarás muy feliz esta semana y con buenas energías a tu alrededor porque entendiste que estos doce meses que pasaron te fortalecieron e impulsaron tu energía para superar todas las adversidades. Tu signo es la balanza del Zodíaco y eso te convierte en el guía de los demás en situaciones complicadas y siempre brindas tu respaldo; este año que viene tendrás la oportunidad de crecer en lo personal y económico, por eso formula tus propósitos del próximo año y esfuérzate por cumplirlos. Esta semana visitarás a tus familiares y les darás el apoyo que necesitan en estos momentos. Te ofrecen un trabajo de último momento que te mantendrá ocupado. Estarás de lo mejor con tu pareja actual. Te reinventas y cambias tu look para recibir el año. Tus números mágicos serán 01, 28 y 32, juégalos el 31 de diciembre.

Escorpión

Esta semana tendrás muchas sorpresas agradables: regresa un amor del pasado y sabrás de alguien muy especial en tu vida, a tu signo siempre le va bien en los días de fin de año y más porque tu energía se expande con intensidad, por eso te recomiendo que este 31 de diciembre juegues los números 05, 28 y 33, y te llegará un dinero extra. Lo que te pasó este año ya quedó atrás, es tiempo de que te reinventes para el próximo y tomes todas las fuerzas para alcanzar todos tus propósitos. Ten cuidado con los gastos excesivos, trata de no comprar lo que no necesitas. Te invitan a salir de viaje este fin de año para estar con algunos familiares. El elemento de tu signo es el agua y eso te vuelve rencoroso con lo que te hicieron, pero trata de olvidarlo y empieza el próximo año con otra mentalidad más positiva.

Sagitario

Sacarás mucho trabajo atrasado esta semana y pondrás en orden tus obligaciones porque estás en cierre anual, así que concéntrate. Te darás cuenta que el amor llegó a tu vida, no auto sabotees tu felicidad; como el elemento de tu signo es el fuego, eres complicado en cuestiones amorosas, así que trata de relajarte y disfruta de estos días de fin de año. Compras un regalo de última hora para un familiar. Cuídate del frío, tu punto débil son tu garganta y pulmones. Buscas la manera de poner al corriente tus tarjetas de crédito. Tendrás un golpe de suerte el 31 de diciembre con los números 01, 29 y 88, incluye tu fecha de nacimiento para personalizar tu suerte. Ordenarás tus ideas sobre tu futuro, debes tomar decisiones para avanzar sin miedo. Recibes un dinero extra por la venta de un coche o propiedad.

Capricornio

Serás el centro de los festejos, tu signo se llena de energías positivas en estos días debido a tu cumpleaños y eso te hace crecer personalmente. Esta semana tendrás prisa por sacar todos tus pendientes de la oficina por el cierre fiscal y anual, así que concéntrate y realiza todo de la mejor manera. Organiza tus compras para la cena de fin de año, no gastes mucho y prepara la comida indicada. Te llega un dinero extra el 31 de diciembre por lotería con los números 01, 34 y 50; ese día usa mucho perfume para que tu suerte se intensifique. Controla tu consumo de alcohol, tu signo es muy aventurero y le gusta pasar sus límites. Te invitan a salir de viaje para recibir el año. En estos días tomarás conciencia de lo que necesitas modificar en tu vida para ser un triunfador y tener una renovación total.

Acuario

Recordarás esta semana a las personas que ya no están contigo, pero ten en cuenta que una persona muere cuando realmente se le olvida y mientras tú la tengas en tu memoria y corazón, seguirá a tu lado, así que en esta cena de fin de año dedícale un mensaje especial. Darás un golpe de suerte con los números 06, 27 y 31, juégalos el 31 de diciembre y te llegará un dinero extra. Tu signo siempre quiere organizar todo lo que hará, así que escribe tus propósitos y cuando los consigas marca cada propósito cumplido, que 2021 será bueno para ti en lo económico y amoroso. Compras ropa para estrenar, usa colores fuertes para recibir el año con más fortaleza. Los próximos días arreglarás papelería personal para tener todo en orden el próximo año. Paga tus deudas y ponte al corriente con tus cuentas bancarias.

Piscis

Tendrás mucho trabajo, como tu signo es un pescado siempre pone en orden todas sus cosas y se preocupa por pagar sus deudas. Este 31 de diciembre intenta estar en paz con todos y deja atrás las discusiones y problemas para que puedas recibir de la mejor manera el próximo año. Tus números de la suerte para este día serán 04, 33 y 89, con ellos te llegará un dinero extra. Limpia tu armario y regala a alguien lo que ya no utilizas para renovar tu energía. Cuídate de problemas de estómago o intestino, que serán tu punto débil esta semana. Te ofrecen un trabajo que te dará mucha alegría. Esta semana te buscará un amor del pasado para volver. Tu signo pasó este año por muchas situaciones complicadas por la pandemia, pero eso te volvió más fuerte, así que es hora de que renueves tus propósitos para el próximo año.

