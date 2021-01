Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana

Mhoni Vidente te dice en sus horóscopos todo lo que te depara el destino en cuestiones de salud, dinero y amor.

Aries

Tu frase clave para este año es ‘yo soy’, que representa la fortaleza e inteligencia para lograr todo lo que planeas en tu vida y más en este año de triunfos para ti, pero debes evitar caer en la soberbia, pues eso dañará tus acciones. Tus principales puntos débiles serán el dolor de cabeza y padecer demasiada tensión nerviosa por lo perfeccionista que eres, por eso te recomiendo optar por la espiritualidad y que no dejes el ejercicio, eso te mantendrá sano. La principal característica de tu signo es ser muy positivo ante todo y que siempre das la respuesta correcta a los que acuden a ti. En tu lugar de trabajo, si tienes una ventana mira hacia la calle o la cuidad para que te sientas libre de hacer lo que más te guste y verás cómo mejoras tu rendimiento. Tus números de la suerte de esta semana serán 13 y 27.

Tauro

Este año tu frase clave es ‘yo quiero’, que significa tener más poder en tu vida laboral, además de sobresalir en cualquier campo que elijas, ya que este año será del bienestar y siempre mantendrás una condición saludable. Este año los Tauro serán los mejores amantes y casi nunca se dejarán atrapar, dominarán por completo su vida. Tus puntos débiles serán el oído y la vista, por eso te debes cuidar de infecciones para que te puedas mantener de la mejor manera. Como eres un signo de tierra te dominará la estabilidad y harás pocos viajes este año, pero buscarás tener algo de tu propiedad como una casa o un coche para sentir que progresas en tu vida. Eliges hacer obras de caridad o ayudar a los demás para quitarte las energías negativas que te pueden rodear. Esta semana tus números de la suerte son 09 y 14.

Géminis

Para tu signo la filosofía clave este año será ‘yo pienso’, la cual te define, pues como eres el gemelo del Zodíaco eres reflexivo y con tu doble intuición analizas todo y eso te ayuda a salir adelante de cualquier problema. Esa dualidad de pensamiento te propiciará un gran año en todo lo relacionado con la moda, lo artístico y la política, ya que serás un líder social fuerte y en cuestión laboral te proyectarás como jefe o directivo de la empresa donde laboras. Tu problema será en el ámbito amoroso, es decir, tendrás rupturas o separaciones drásticas por celos infundados. Tus puntos débiles serán los bronquios, manos y espalda, por eso debes dejar el cigarro y mantener una alimentación alta en calcio y vitamina C. Tu optimismo te permite triunfar en lo que emprendes. Tus números de la semana serán 02 y 19.

Cáncer

Este año tu pensamiento clave es ‘yo siento’, el cual te ayudará a desarrollarte en lo profesional; es decir, que saldrás adelante de cualquier problema o dificultad por la gran sensibilidad de tu signo. Destacas como líder social, médico o comunicador, y sobre todo eres el pilar de tu familia. Como tu signo es el primero de agua, tu lado negativo es ser rencoroso ante tus parejas sentimentales, y deberás trabajar en este sentido para quitarte esos pensamientos y alcanzar la felicidad en pareja. Tus puntos débiles serán el hígado y estómago, debes evitar los vicios como el alcohol y el cigarro, y mantenerte saludable con un buen ejercicio este año. Ten cuidado con las traiciones de amigos del trabajo o familiares, no confíes tanto tu vida a los demás. Tus números de la suerte de esta semana son 03 y 29.

Leo

La clave para tu signo de fuego este año es ‘yo fuerte’, debido a que enfrentarás grandes retos y responsabilidades que resolverás sin problema, pero tu lado negativo será tu intolerancia ante los demás y que no permitirás a nadie opinar sobre tu vida; es decir, impondrás tu razón y carácter, por eso te recomiendo que trates de relajarte y no te alteres por cualquier cosa. Tus puntos débiles serán el corazón y la garganta, por eso debes llevar una dieta balanceada y dejar el cigarro, que te ocasiona problemas graves de salud. Como profesional en tu ámbito de trabajo lograrás el éxito, pero deberás cuidar tus propias palabras para que no caigas en la soberbia. Estarás bien en cuestión económica, pero evita los gastos innecesarios y sobre todo inicia un patrimonio. Tus números de la semana serán 05 y 44.

Virgo

Tu ideología clave este año es ‘yo analizo’, que será de gran ayuda para que logres lo que deseas; como eres un signo de tierra mutable y con tendencia a lo negativo, esta filosofía te ayudará a elegir lo mejor para tu vida; el ‘yo analizo’ implica para ti pensar dos o más veces lo que vayas a decidir. Tendrás un año de cambios radicales en cuestión de pareja, te decides a tener una relación estable y duradera, y te quitas esos malos amores que no eran para ti. Como eres el signo más organizado del Zodíaco, destacas como un gran administrador o líder empresarial. Resolverás a tu favor asuntos legales. Tus puntos débiles serán los nervios y la cabeza; es decir, enfrentarás presiones fuertes y padecerás jaquecas, por eso te recomiendo que te cuides. Tus números de la suerte de esta semana serán 03 y 29.

Libra

Tu clave este año será ‘yo equilibro’, la cual describe muy bien a tu signo, que es la balanza del Zodíaco. Este año te enfocarás en tener un proyecto de vida; es decir, formar un hogar y tener un patrimonio, eso es lo fundamental para ti, y dejarás a un lado los amores prohibidos que sólo te quitan tiempo. El ‘yo equilibro’ te ayudará a crecer en lo profesional y serás el mediador de todos los problemas en tu ámbito laboral. Tu punto débil serán los riñones y el sistema reproductivo, por eso te recomiendo realizarte un chequeo médico y descartar cualquier problema de infección de transmisión sexual. Como eres un signo de aire y tu tendencia es ser positivo, crecerás en lo económico pero debes revisar bien todos los contratos y leer antes de firmar algún proyecto. Tus números de la semana serán 06 y 55.

Escorpión

Este año tus pensamientos clave serán ‘yo deseo’ y ‘yo callo’, por lo que deberás ser prudente con tus palabras y no herir a los que te rodean con tus malos comentarios, pues tu opinión tendrá una repercusión fuerte en todo. Tendrás mucho éxito en todo lo que emprendas y destacarás como gran líder social o político. También la expresión ‘yo deseo’ significa que no debes rendirte cuando quieras algo, sino que debes poner todo de tu parte para obtener lo que deseas. Como tu signo es de agua deberás tener cuidado con las traiciones amorosas, distinguir quién realmente es la persona ideal para ti y no caer en amores prohibidos que sólo tienen interés económico. Tu punto débil será tu sistema reproductivo, por eso debes cuidarte y acudir con un médico para una revisión. Tus números de la semana serán 00 y 23.

Sagitario

Para tu signo este año la clave será ‘yo veo’, pues como eres un signo de fuego demasiado fuerte, deberás tener cautela con todo lo que realices y no te dejes llevar por malas decisiones y amistades. Este año será de viajes y de constante progreso para ti, por lo que podrías retomar tus estudios, emprender un negocio propio y sobre todo iniciar una relación. El pensamiento ‘yo veo’ junto con tu signo mutable y de tendencia positiva implica que este año será de los más fuertes y de suerte para ti, pero debes cuidarte de los fraudes y no dejarte llevar por la ira cuando tengas alguna dificultad porque eso te puede llevar a un terrible fracaso. Tus puntos débiles serán los nervios y los músculos, ten cuidado cuando hagas deporte y duerme para que estés tranquilo en el día. Tus números de la suerte son 03 y 27.

Capricornio

Para ti las claves este año serán ‘yo tengo’ y ‘yo uso’, y como el elemento de tu signo es la tierra y tu tendencia es negativa, te deberás enfocar en acrecentar tus bienes materiales o formar un patrimonio para tu vida. El pronunciar constantemente la frase ‘yo tengo’ te ayudará a crecer en lo profesional, pero deberás tener cuidado con tu temperamento, pues éste puede impedir tu éxito y causarte problemas con las personas que te rodean. El pensamiento ‘yo uso’ implica que este año no podrás decir que no a los retos que se te presenten y deberás ser autosuficiente, esto te llevará a crecer mucho más en tu vida personal. Tus puntos débiles serán la piel y el cabello, por eso necesitas llevar un buen tratamiento para cuidarlos y que luzcan siempre radiantes. Tus números mágicos esta semana serán 01 y 33.

Acuario

Este año las claves para ti serán ‘yo sé’ y ‘yo tengo’; como tu signo es de aire y tu tendencia es positiva, junto a estas ideas tendrás éxito en todo lo que te propongas. La filosofía ‘yo sé’ significa que siempre tendrás la solución para cada problema y podrás desempeñarte como un destacado jefe en tu trabajo o tener un negocio propio, ya que te vendrá bien ser más independiente. La premisa ‘yo tengo’ es de pertenecía; es decir, hablarás de formalizar tu relación. Tu lado negativo serán los rencores y pleitos de pasado; debes dejar atrás todo y ser más comprensivo. Tus puntos débiles serán la columna vertebral y las piernas. Tu signo este 2021 triunfará en cuestiones políticas o de leyes, encontrarás el verdadero amor y la razón de porqué estás en este plano terrenal. Tus números esta semana serán 06 y 77.

Piscis

Las palabras clave de este año para ti serán ‘yo creo’ y ‘yo poderoso’, que junto a tu signo, que es el consentido de Dios, indican que tendrás un gran año, sólo deberás manejar mejor tus sentimientos de coraje y con ello lograrás que tu mentalidad te ayude a salir adelante. El pensamiento ‘yo poderoso’ te dice que este año será ideal para reinicios en todo; es decir, retomar tus estudios, dejar ese amor que no era para ti y conocer a personas que contribuyan a tu éxito. Decidirás reinventarte en lo personal. Tu signo es de agua y tu tendencia es negativa, por eso evita dejarte llevar por los sentimientos de celos, pasión, soberbia y no caigas en vicios o drogas. Tus puntos débiles serán los pies y el sistema linfático. Encontrarás tu verdadero camino en la vida. Tus números de la suerte son 08 y 77.

TE RECOMENDAMOS

Los juguetes favoritos de los niños ¡están en Juguetilandia! Compra en línea, ¡y recíbelos el mismo día! Aprovecha las promociones de Juguetilandia, compra en línea ¡y recibe el mismo día!