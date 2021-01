Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana

Mhoni Vidente llegó a con sus horóscopos a Publimetro para decirte lo que te depara en cuestión de salud, dinero y amor en este fin de semana; además conocerás tus números de la suerte.

Aries

Durante los próximos tres días estarás con toda la buena energía a tu alrededor y visualizarás lo que será este año para tu signo, sólo ten en cuenta que debes ser discreto y mantenerte siempre alerta de las energías negativas de tus enemigos, verás que de esa manera llegarás al éxito. Este viernes tendrás mucho trabajo y adelantarás lo que necesitas para la próxima semana. Pagas impuestos y colegiaturas. Terminas de arreglar tu armario y decides renovarte por completo en tu imagen; aprovecha para donar lo que ya no usas. Ten cuidado con las mentiras de tu pareja, no le des toda la razón y la confianza, y trata de hablar claro para que esa relación dure más tiempo, pero con bases sólidas. El domingo realizarás un viaje sorpresa pero será rápido y a un lugar cercano. Tus números de la suerte son 03 y 29.

Tauro

Este fin de semana desecharás todo lo que ya no es para ti, ten en mente que este año será tuyo en todos los sentidos, pero debes quitarte yunques y lastres que no te permiten sobresalir, como ese mal amor y amistades negativas, verás que de esa forma empiezas a crecer en todo lo que te propongas. Durante este viernes enfrentarás algo de presiones de tu trabajo y acudirás a juntas para conocer los proyectos nuevos de la empresa, procura poner todo tu interés y ser siempre proactivo para que destaques y tus jefes te vean. Cuídate de problemas de gastritis o ulceras, evita consumir demasiado picante o alcohol. Este domingo vendrá a ti un amor del pasado para hablar con la intención de regresar, pero mejor no retomes esa relación y sigue hacia adelante con tu vida. Tus números de la suerte son 05 y 49.

Géminis

Tu signo destacará este año y lograrás sobresalir y quitarte miedos y complejos, esto te ayudará a alcanzar tus metas de forma exitosa, ten en cuenta que eres el gemelo del Zodíaco y eso te vuelve muy compatible con todos los signos y el que siempre tiene la dualidad sexual; es decir, siempre puedes tener un amor hombre o mujer a la vez, por eso logras destacar entre los líderes sociales más fuertes y este año realizarás de manera exitosa lo que tanto deseas. Este viernes tomarás una determinación en tu ámbito laboral, elegirás si te quedas en tu actual puesto o vas por nuevos proyectos, sólo recuerda que la suerte estará de tu lado y siempre te encaminará al éxito. El sábado y domingo, ayudarás a tus familiares para estar mejor en cuestión de salud y bienestar. Tus números de la suerte son 02 y 19.

Cáncer

Sin duda eres uno de los signos que mejor se comunicarán y proyectarán este año; es decir, lograrás todas las metas que te propongas gracias a tus cualidades y actitudes positivas. Tendrás sorpresas económicas que te ayudarán a crecer personalmente, pero debes cuidarte de las traiciones amorosas y no des demasiado de tu persona a tu pareja para que después no te decepciones en caso de que te defraude. Este viernes realizarás diversos pagos y actualizarás tus cuentas bancarias con el objetivo de iniciar bien el año financieramente. Tramitas un permiso de migración. Ta no seas tan sentido en tu ambiente laboral, recuerda que ellos sólo son compañeros de trabajo y no tu familia, así que están de paso. Tus números de la suerte serán 09 y 33. Te invitarán a salir este domingo, lo cual te dará mucha alegría.

Leo

Deja de pensar lo que no es, ten presente que tu signo es extremista y autosabotea su felicidad, por eso te recomiendo que este año evites pensar en situaciones negativas que no suceden o no puedes arreglar; es decir, que estén fuera de tu alcance y te pongas en modo positivo para crear nuevas ideas sobre tu futuro. Este viernes te realizarán una auditoría y acudirás a juntas con tus superiores del trabajo, pero trata de no estresarte para que eleves tu productividad en todo. Haces pagos de última hora. Decides cambiarte de casa cerca de tu ambiente familiar. Cuida tu intestino, sigue con la dieta para que te sientas bien. En el amor seguirás estable con tu pareja. Recibes un dinero extra en la lotería con los números 01 y 29, y usa mucho perfume antes de salir de casa para cortar lo negativo que te rodea.

Virgo

Este año será de superación total para tu signo en todo lo que te propongas. Deja las malas decisiones a un lado, ten en cuenta que las energías cósmicas estarán presentes todo el año para que logres triunfar, pero debes ser cauteloso con tus compañeros de trabajo o los socios de tu empresa y no les des toda la confianza para que no te defrauden. Este viernes te sentirás bien y empezarás un régimen de dieta y ejercicio, ya que acudirás a los mejores eventos este año, así que trata de reinventarte y mejora tu look para que todo mundo te vea. Haces pagos de tu casa y coche. Arreglas tu casa y decides cambiar unos muebles. Ten cuidado con el cuello o dolores de cabeza, procura cambiar de lugar tu colchón para que las energías se renueven. Tendrás un golpe de suerte este domingo con los números 20 y 91.

Libra

Eres el signo de la equidad y la formalidad, y definitivamente este año cosecharás muchos triunfos, pero debes quitarte la mentalidad de que no puedes lograr tus metas y aleja los complejos de tu vida para alcanzar esa seguridad de conseguir lo que deseas, pues los astros estarán a tu favor este año 2021. Además, será un año ideal para que retomes tus estudios y consolides los viajes que deseas realizar. Este viernes estarás ocupado con mucho trabajo atrasado y te enfocarás en ordenar la administración de tus cuentas bancarias. Trata de no pelear con tu pareja, si consideras que ya no se llevan bien es mejor que se den un tiempo y pasen una temporada solos. Te invitan a participar en un negocio, acepta para que obtengas un dinero extra que te caerá de lo mejor. Tus números de la suerte son 01 y 29.

Escorpión

Este año será idóneo para que formes un patrimonio para tu vida. Eres uno de los signos más temperamentales del Zodiaco y tu carácter es una virtud cuando se encuentra bien encaminado, ya que te permite alcanzar muchos triunfos, pero si no lo controlas sólo te llevará a tener decepciones en tu vida, así que esa deberá ser una prioridad fundamental para ti este año. Este viernes realizarás un trabajo extra, sólo tarta de organizar bien tu tiempo para que no te sientas presionado y cumplas de la mejor forma. Decides cambiarte de casa. Tramitas un crédito bancario. Considera que es el momento de que crezcas profesionalmente, toma un curso los fines de semana relacionado con tu carrera universitaria para que seas más competitivo en tu mundo laboral. Gozas de un golpe de suerte con los números 33 y 54.

Sagitario

Tendrás un año de impulsos y triunfos en todo lo que realices pero antes de decidir algo debes tomarte un tiempo para analizar a profundidad qué hacer con ese impulso a fin de que te lleve al éxito. El elemento de tu signo es el fuego y casi no piensas, sólo actúas, por ello es recomendable que priorices la serenidad en todas las situaciones que se te presenten. Durante este año que inicia volverás a tomar las maletas y decidirás si te vas a vivir a otro país o ciudad, pues tu signo no sabe mantenerse estático por mucho tiempo, así que es el momento ideal para que hagas planes. Este viernes te llega una sorpresa amorosa que te hará muy feliz. Actualizas tus documentos para tramitar tu pasaporte. Te busca un amigo para invitarte a un negocio de publicidad. Tus números de la suerte serán 03 y 56.

Capricornio

Los cambios positivos que se presentarán este año para tu signo te exigirán la imposición de normas y disciplina para que alcances tus metas de la mejor manera; tu signo es de poca constancia y en muchas ocasiones no terminas lo que empiezas, por eso este año debes tener esa actitud de ser más responsable en tu interior y lo verás reflejado en triunfos en todas las formas. Este viernes estarás ocupado con muchos pendientes de tu trabajo, sólo trata de no ponerte de malas y sigue adelante con tu proyecto laboral, así se te pasará el día sin dificultades. Evita malos entendidos o chismes con tus compañeros. Te busca un amor de un signo de fuego para una aventura amorosa, nada formal. Te invitan a salir de viaje el domingo, pero será algo de ida y vuelta el mismo día. Tus números de la suerte son 03 y 59.

Acuario

Destacarás este año como una persona inteligente, creativa y sobre todo con nuevas ideas para vivir de lo mejor; podrás concretar ese proyecto de negocio que tanto deseas y cumplirás tus metas, pero deberás entender que no todo es dinero en la vida y que también necesitas llenarte de las buenas actitudes de las personas que te rodean. Inicias un año de grandes experiencias; es decir, de enseñar y aprender de todo lo que te rodea. Este viernes tendrás sorpresas económicas, te llega un dinero que te debían y que ya dabas por perdido. Realizas unos pagos de impuestos. Mandas a arreglar tu coche. Te buscan unos amigos para invitarte a una fiesta. Cuídate de problemas de la espalda y cintura, trata de no cargar objetos pesados. Un amor te hablará de formalidad en estos días. Tus números de la suerte son 01 y 24.

Piscis

Tu signo este año será el conductor de las buenas energías; es decir, destacarás como un líder en todos los aspectos de la vida, en particular en lo laboral, pero también en lo social e incidirás en el bienestar de los demás, así que tendrás que cumplir una gran responsabilidad para que tu signo fluya de lo mejor y alcances el éxito. Tu conexión divina se intensificará, así que pide lo que deseas, pues se te cumplirá de la mejor manera. En el amor formalizas tu relación y hablarás de ser padres. Este viernes tendrás buena actitud y realizarás trámites que estaban pendientes del año pasado. Sales de viaje o decides visitar a tu familia y fortalecer los lazos que los unen. Ten cuidado con las pérdidas, trata de no ser tan distraído con tu celular o cartera. Te llega un dinero extra con los números 00 y 98.

TE RECOMENDAMOS

Ford Blue Certificate, seminuevos Ford para cualquier desafío Ford Blue Certificate es el programa de certificación y garantía para el máximo desempeño.

Multicontactos contra supresor de picos: lo que necesitas saber para mantenerte protegido Los multicontactos ofrecen una solución que permite que un solo enchufe pueda conectar varios dispositivos