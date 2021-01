Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana

Mhoni Vidente está en Publimetro para decirte en sus horóscopos todo lo que te depara en estos tres días, además de tus números de la suerte.

Aries

Padecerás algunos dolores de cuerpo y de cabeza este fin de semana, ten en cuenta que primero está tu salud y debes evitar el estrés, así que visita a tu médico para que descartes cualquier problema. A tu signo lo dominan las preocupaciones y esto hace que tu energía se debilite, por eso te recomiendo que este 23 de enero enciendas una veladora de color rojo y te pongas agua bendita en la nuca y mucho perfume después de bañarte para que cortes las energías negativas. Recibes un dinero inesperado con el cual puedes empezar a ahorrar. Este fin de semana tendrás mucho trabajo y pondrás en orden toda tu papelería. Evita platicar tus planes, no todos son tus amigos y menos en el trabajo. Tendrás un golpe de suerte el domingo con los números 27 y 88. Un amor de fuera te buscará para hablarte de compromiso formal.

Tauro

Este viernes será mágico para tu signo, tu número de la suerte es el 22, y este día tendrás varias sorpresas que te harán muy feliz, además que tu energía se alineará para atraer sorpresas económicas y cambios laborales positivos; no dudes y pon en modo activo y positivo tu mente. Realiza tus pagos a tiempo. Viajas este sábado y será una experiencia muy relajante. Sigue con tu rutina de ejercicio y empieza la dieta para bajar esos kilos de más. Este año será el definitivo para que crezcas en lo personal. Te busca un ex amor del signo de Capricornio o Escorpión que pretende volver, pero piénsalo muy bien y no te apresures a regresar sólo porque te estés sin pareja. Este domingo analizarás qué hacer para progresar y cómo administrar mejor tu tiempo. Tus números de la suerte este fin de semana son 09 y 33.

Géminis

Pondrás en orden todos tus pendientes este fin de semana, en particular los de trabajo y escuela, ten en cuenta que a veces descuidas tus tareas y sientes que no te alcanza el tiempo, así que trata de organizarte mejor en el aspecto profesional y no dejes para después el cumplimiento de tus obligaciones. Tus amigos te invitan a cenar, sólo recuerda tomar precauciones para evitar contagios de Covid. Cuídate de los fraudes con tu tarjeta de crédito, trata de no usarla mucho para que evites sorpresas de cargos imprevistos. Este sábado trabajarás de último momento. En cuestión de pareja, tendrás discusiones y sientes que ya no se quieren, pero ten clama, analiza bien tu relación de pareja y no auto sabotees tu propia felicidad, así que mantén la calma, que todo se arregla. Tus números de la suerte son 05 y 49.

Cáncer

Recibirás buenas noticias sobre tu trabajo este viernes, ten presente que este año recién comienza y tu signo será uno de los que tendrá mayor suerte, por eso debes aprovechar esta corriente de energía positiva, pero trata de no platicar sobre el tema para que no generes envidias hacia ti. En cuestión de pareja seguirás muy enamorado y eso te hará pensar en formar un hogar. A los que están solteros les llegará un amor fugaz aunque muy apasionado. Cuídate de dolores de garganta, recuerda que será uno de tus puntos débiles durante este año. Un familiar te pide dinero prestado para solucionar un problema de una deuda. El fin de semana tomas un curso de esoterismo o algo relacionado con lo místico, recuerda que tu signo domina las ciencias ocultas. Tendrás un golpe de suerte el domingo con los números 05 y 77.

Leo

Realizas una transformación total de tu vida este viernes, tu signo es muy intenso en todo y por eso este mes renuevas tus energías para estar mejor, sólo recuerda que no debes cargar con energías negativas ajenas, es tiempo de limpiarte de malas amistades. Este viernes acudes a juntas de trabajo y estarás con mucho estrés por los nuevos proyectos que se avecinan. Te hablan para hacer unos pagos pendientes y al fin sanas tu economía. Compras un boleto de avión para visitar a tu familia. Realizas una pequeña remodelación en tu casa y compras unos muebles para mejorar tu ambiente. Ten cuidado con tu pareja, recuerda que no debes darle ni todo el amor ni todo el dinero. Sigue con tus cursos de idiomas los sábados. El domingo tendrás mucha comunicación divina. Das un golpe de suerte con los números 07 y 39.

Virgo

Analizarás este fin de semana el cambio que necesitas realizar en tu trabajo para ganar más y crecer profesionalmente, ten presente que te encuentras en tu tiempo para crecer en cuestiones económicas, por eso te recomiendo emprender un negocio los fines de semana. Ten cuidado con las traiciones amorosas, habla claramente con tu pareja y lleguen a acuerdos sin lastimarse. Te llega un requerimiento de gobierno para actualizar tus documentos. Realizas un trámite oficial. A tu signo lo domina la comunicación y el diseño, toma un curso los fines de semana para aumentar tus conocimientos. Los que están solteros conocerán a un amor fugaz y apasionado. Recuerda que no debes quedarte en el camino y sigue con tu proyecto de vida. Tus números de la suerte son 26 y 55, con ellos darás un golpe de suerte este sábado.

Libra

Quitarás este viernes de tu vida todo lo que no necesitas y empezarás a quererte más en todos los sentidos, sobre todo en lo estético, por lo que es momento de que empieces esa dieta para verte de lo mejor. En el aspecto sentimental estás en tu mejor año, y más porque encuentras el amor verdadero y te comprometes a vivir en pareja; si ya tienes hablan de formalizar su relación. Te buscan tus padres para que los ayudes en cuestiones de una enfermedad o situación económica, recuerda que eres el pilar de tu familia. Tendrás una revelación por parte de tu ángel de la guarda, trata de prender una veladora blanca para tener más comunicación con lo divino. Recibes un dinero extra gracias a un premio en la lotería con los números 21 y 90. El fin de semana tendrás mucho trabajo y sacas tareas pendientes.

Escorpión

Tienes mucho trabajo este viernes y en tu empresa se realizan ajustes de puestos, procura estar tranquilo y dar buenos resultados en tu área. Recibes un dinero extra por una venta, sólo recuerda que tu signo es dado a gastar y te gusta verte bien, así que trata de controlarte y empieza a ahorrar. Este fin de semana te pondrás al día con asuntos personales que habías programado para este año. Te busca un amor del pasado para volver, trata de hablar pero no retomes la relación, será mejor que cierres círculos. Este sábado tomas un curso o haces trabajo extra. Ten cuidado con tus amigos, no les platiques tus asuntos personales porque te van a chismear. Piensas en hacerte una cirugía plástica, pero espera al mes de febrero, que será muy bueno para ti. Tus números de la suerte este domingo son 03 y 17.

Sagitario

Enfrentarás muchos problemas con tu pareja este fin de semana, así que deja a un lado los celos y platica tranquilamente lo que te molesta, recuerda que el elemento de tu signo es el fuego y eso te vuelve muy impulsivo, pero mantén la calma, que todo siempre se resuelve. Este viernes acudes a juntas de último momento con tus jefes para cambios de puestos administrativos y nuevos proyectos. Visita a tus padres y no te alejes tanto de tu familia, que necesitas de ese amor para sentirte pleno. Recibes un dinero extra por lotería y juegos de azar con los números 12 y 89, combínalos con tu fecha de nacimiento para personalizar tu suerte. Los que están solteros el sábado conocerán a personas afines. Sigue con el ejercicio y la dieta, recuerda que tu signo necesita moverse y salir de viaje para sentirse bien.

Capricornio

Este viernes tendrás mucho trabajo y acudirás a juntas en última hora para cambios de posiciones en tu empresa, recuerda que enero será muy importante para ti en cuestiones de reacomodo laboral, así que intenta solicitar un ascenso de puesto, sólo te recomiendo tener paciencia a la hora de expresar tu opinión en el trabajo para que no incomodes a los demás. Controla tu carácter para que no te veas envuelto en problemas de chismes. El domingo darás un golpe de suerte con los números 27, 30 y 99. Te compras ropa y zapatos para cambiar tu look. En cuestiones amorosas vendrán a ti varios amores del pasado con la intención de retomar la relación. Cuídate de problemas de huesos y espalda. Recibes un regalo sorpresa que te hará sentirte muy feliz. Este fin de semana reorganizas toda tu papelería de escuela.

Acuario

Este viernes será de suerte para ti en lo referente a los juegos de azar y lotería, tus números serán 11, 15 y 21, sólo procura ponerte mucho perfume después de tu baño para que la buena energía se mantenga más tiempo contigo. Tu signo tiene muy buen sentido del humor y es muy carismático, por eso todo mundo te busca para que convivas con ellos, pero trata de no confundir la amistad con el amor. En el aspecto sentimental estarás de lo mejor con tu pareja y te sentirás muy enamorado. Eres muy bueno para hacer dinero, pero también debes mejorar tu administración para sacarle jugo a los recursos. El domingo será de convivencia familiar y te invitan a una carne asada, pero cuídate de dolores de estómago, no consumas tanto alcohol y picante. Un amigo te brinda ayuda importante en cuestiones de negocios.

Piscis

Tendrás mucho trabajo este viernes y adelantas un proyecto para el próximo mes con el cual puedes destacar profesionalmente. Ten cuidado con los gastos imprevistos, intenta siempre tener un dinero ahorrado, y recuerda que debes cuidar tu patrimonio y extremar las precauciones con tus bienes materiales. Recibes una noticia sobre el embarazo de un familiar que te dará mucha alegría. Te llega un dinero extra por la venta de un carro. Cambias tu plan de celular o decides cambiarte de compañía telefónica. Con tu pareja estarás de lo mejor y deciden irse de viaje. Los que se encuentran solteros tendrán un fin de semana de muchos amores apasionados pero sin compromiso. Trata de continuar con los cursos de superación personal y de idiomas. Tendrás un golpe de suerte este domingo con los números 01, 18 y 39.

