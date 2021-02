Mhoni Vidente: los horóscopos de febrero de 2021

Mhoni Vidente te dice en sus horóscopos los mejores días del mes, tus metales para la abundancia y los colores que traerán más suerte.

Aries

En febrero tu signo está más fuerte en cuestiones de negocios y trabajos nuevos. Debes tener cuidado con cuestiones de salud tuya y de tu familia. Pon especial atención a los dolores de cabeza, pero procura no tomar muchas pastillas para el dolor. El amor no se compra, así que no trates de llenar de regalos ni cosas materiales a tu pareja. Los signos más compatibles con los Aries solteros serán Acuario, Virgo y Capricornio. Tus mejores días del mes serán 3, 7, 10, 11, 17, 20, 21 y 27, determinantes para tu crecimiento personal y laboral. Haces pagos de impuestos. Tus números de la suerte de este mes son 07 y 19. Usa más el color rojo para que tu energía se multiplique. Este mes saldrás de viaje por cuestiones de trabajo y placer. Los días más mágicos para ti serán los martes y tu metal es el oro.

Tauro

Febrero será un mes de mucho amor y estabilidad para los Tauro que están en pareja, y para los solteros vendrá un amor nuevo de Virgo, Escorpión o Acuario que serán muy compatibles. Sé más selectivo con tus amigos, recuerda rodearte de personas que te ayuden a crecer y no solo estén contigo por interés. Va a ser un mes lleno de sorpresas agradables en cuestiones de tu trabajo. Tus mejores mejores días serán 1, 5, 10, 14, 20, 24 y 28, especialmente para todo lo relacionado con trabajos nuevos. Te llega una invitación para salir de viaje con tus amigos. Ten mucho cuidado con pérdidas y robos. Ten tu mente en puros pensamientos positivos y deja a un lado todo lo que te puede hacer daño. Tu día mágico del mes es el viernes. Tus números de la suerte 09 y 77. Tu metan es el cobre. Usa más el color rojo oscuro o escarlata

Géminis

Este mes será de cambio total para tu signo, así que trata de reinventarte en todo lo que puedas para ser el mejor. Te llegará un dinero que no esperabas, te recomiendo ahorrarlo para cualquier imprevisto. Ya no seas tan coqueto, trata de ya tener una pareja estable y vivir más en armonía. Tus mejores días van a ser 3, 6, 9, 12, 19, 21, 25, 26 y 28. Te busca un amor del pasado que va a querer volver, pero tómate tu tiempo para pensar en todos los pros y contras. Tus números de la suerte serán 05 y 66. En cuestiones de trabajo vas a tener problemas con una mujer, así que trata de no darle tanta importancia. No descuides tu salud, este mes tu punto débil será la espalda. Tu día mágico es el miércoles. Tu color el amarillo, así que úsalo más en tu ropa. Tu metal el mercurio y la plata.

Cáncer

En este segundo mes de 2021 tus números mágicos serán 03 y 27. Serán días de mucho crecimiento personal y de nuevas propuestas de trabajo y proyectos de negocios. Los que tienen pareja estarán hablando de formalizar más la relación, recuerda que estás en una etapa de madurar. Los que están solteros tendrán mucha compatibilidad con Tauro o Piscis. Tus mejores días del mes serán 3, 8, 10, 13, 19, 21, 23 y 26, en los que tendrás mucha energía positiva para tu vida. Va a ser un mes de salir de viaje por cuestiones de trabajo y de placer así que prepara tu maleta. Tu día mágico es el lunes. Tu punto débil el hígado y el riñón, trata de hacerte unos estudios médicos para quitar cualquier enfermedad. Tu color el azul fuerte. Tu metal la plata, así que te recomiendo cargar una moneda en tu cartera.

Leo

El segundo mes del año va a ser de muchas aventuras nuevas en tu vida. Decides cambiar por completo en tu forma de ser y tener una actitud más positiva para que tengas más oportunidades de crecimiento en lo laboral. Recuerda que tu signo es muy hábil para los negocios, pero siempre se desanima muy rápido, pero debes repetirte el lema "no rendirte". Ten más cuidado con tu dinero y no gastes en cosas que no son necesarias. Este mes tendrás contacto con amores del pasado, así que trata de cerrar círculos y empezar a conocer personas más afines a ti, sobretodo del signo de Sagitario, Aries y Capricornio. Ya no seas tan intenso en tu vida diaria y aprende a dejar los vicios que no son buenos para ti. Tus mejores días del mes van a ser 2, 5, 9, 12, 17, 21, 23 y 27. Tu día mágico es el domingo. Tu color el naranja y amarillo. Tu metal oro.

Virgo

Febrero debe ser un mes de mucha paz para tu signo, así que evita a toda costa los pleitos con familiares y amigos. Las energías positivas estarán de tu lado para todo lo relacionado con nuevas oportunidades de trabajo, así que este mes te ofrecerán un negocios que no podrás rechazar. En cuestiones amorosas no seas terco y deja ir a las personas que no son para ti. Controla más tus vicios, trata de rodearte de gente que te ayude a alejarte de las cosas dañinas para tu vida. Tus mejores días del mes son 2, 6, 9, 14, 18, 21, 24 y 26, las energías estarán a tu favor para realizar cualquier cambio positivo. Tu punto débil van a ser los nervios y dolores de cabeza. Tu día mágico el miércoles. Tus metales el hierro y el cobre. Tus colores el gris y negro, así que no dudes en usarlo más en tu ropa.

Libra

Un mes de renovación y darte cuenta de que es tiempo de crecer más en el ámbito laboral y personal. Vienen cambios muy positivos para tu signo, solo trata de no contar todo a tus amigos para que no te quiten tu buena suerte. En este mes de febrero tendrás un golpe de suerte con los números 04 y 16. Un familiar se acerca a ti para pedirte un consejo, así que trata de ayudarlo sin juzgar su situación. Tus mejores días en este mes son 1, 3, 5, 9, 12, 16, 20, 23 y 27. Tendrás la buena energía de tu lado para cualquier cambio laboral o emprender tu propio negocio. Ponte al corriente con las deudas atrasadas para estar lo mejor económicamente hablando. Tu día mágico va a ser el viernes. Tu metal de la suerte oro y la plata. Tu punto débil el intestino y tu color con mejor energía será el verde.

Escorpión

Mes para aplicarte y concretar tus planes hacia el futuro. Dejarás un amor tóxico que no te deja avanzar, recuerda que eres el signo de mentalidad más fuerte y eso te va a ayudar a salir adelante más rápido. ten cuidado con cuestiones económicas para que no te atrases con tus gastos de cada mes. Se viene un aumento de sueldo, pero no re confíes. Trata de controlar más tu temperamento para que no tengas problemas con la familia. Los solteros tendrán mucha compatibilidad con los Cáncer y Virgo. Tu mejor día va a ser el martes. Tu color de la suerte el verde y rojo. Tu metal de la abundancia plata y el cobre. Tus mejores días son 1, 6, 7, 10, 14, 19, 21, 24 y 28. Los astros van a estar a tu favor para lograr lo que tanto deseas. Tu punto débil en cuestión de salud será el sistema sanguíneo.

Sagitario

Este mes tendrás todas las buenas energías para empezar de nuevo y crecer profesionalmente, solo trata de ser constante en lo que te propongas. Sé muy discreto con tus éxitos profesionales para no generar envidias ni energías negativas. Los solteros tendrán mucho compatibilidad con los Aries y Géminis. Tendrás dos golpes de suerte en este mes en cuestiones de juegos de azar y otro con un proyecto nuevo de trabajo. Trata de ahorrar este mes para que te vayas de vacaciones en Semana Santa. Tus mejores días van a ser 1, 3, 9, 12, 17, 21, 23, 24, 26 y 28. Eres el mejor conquistador, pero ya trata de no andar con dos personas a la vez. Tus números de la suerte son 12 y 33. Tu color mágico el amarillo y morado. tus metales de la abundancia el plomo y el oro. Tus puntos débiles espalda y huesos así trata de cuidarte de las caídas.

Capricornio

Te vienen dos golpes de suerte en cuestiones de negocios o proyectos de trabajos nuevos con personas muy importantes. Te recomiendo mantenerte en comunicación con lo divino y meditar más en tu vida diaria. Te llega la invitación a salir de viaje en este mes. Trata de no gasta en compras innecesarias y comenzar a ahorrar. Ten cuidado con los chismes o malas energías que van a estar rodeándote en este mes, no platiques tus planes para que nadie les eche la sal. Se avecina un divorcio en tu familia y te tocará dar mucho apoyo emocional. No dudes en decirle a esa persona lo que sientes por ella, es el momento de encontrar el amor. Tus mejores días en este mes van a ser 1, 2, 5, 10, 11, 12, 17, 21 y 28. Tu color de la abundancia es el naranja y el negro. Tu metal de la suerte la plata. Tus números de lotería 13 y 29. Tu día el jueves.

Acuario

Te vendrán este mes mejores oportunidades de trabajo y de hacer negocios productivos. Tus mejores días serán 2, 3, 8, 13, 15, 17, 22 y 28. Los solteros encontrarán el amor este mes con alguien del signo de Aries o Libra. Te invitan a salir de viaje. Te pones al corriente con tus deudas. Una ex pareja te va a buscar con muy mala energía, así que cierra esos ciclos dañinos. Tus números de la suerte en este mes con los que tendrás un golpe de suerte son 05 y 67. Tu punto débil es la columna vertebral y los nervios, así que trata de relajarte y estar mas concentrado en tu salud. Tus metales de la abundancia son el níquel y plata. Tus colores el amarillo y el azul marino. Los días con más buena energía este mes serán los martes. Vas a recibir un regalo que no esperabas que te hará sentir muy feliz

Piscis

Mes de estar con mucho ánimo y buena energía, recuerda que con pensamientos positivos atraes la fortuna. Tus números de la suerte serán 08, 99 y 31, no dudes en jugarlos en la lotería para recibir una sorpresa económica. Estarás algo confundido en cuestiones amorosas, así que pídele consejo a tus padres o a tu mejor amigo para que puedas tomar la mejor decisión. Tus mejores días en este mes van a ser 1, 4, 7, 10, 14, 18, 21, 23 y 28, en ellos se te dará muy bien todo lo relacionado con firma de contratos o para pedir un préstamo en el banco, solo cuida muy bien tus finanzas. Tus colores con mayor magia este mes serán el azul claro y el verde fuerte. Tus puntos débiles los nervios y la piel, así que trata de cuidarte. Tu día mágico es el sábado. Tus metales de la abundancia el oro y el cobre.