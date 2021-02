Mhoni Vidente: los horóscopos de marzo de 2021

Mhoni Vidente te dice en sus horóscopos todo lo que te depara para el tercer mes del año, cuáles son tus días con mayores suerte y tus números mágicos.

Aries

Marzo es tu mes de superación personal y de suerte en cuestiones de trabajo. En cuestiones de salud solo debes de cuidarte mucho de problemas de ansiedad y nervios que van ser tus puntos débiles. Te llega la invitación de salir de viaje por tus vacaciones en Semana Santa con tu pareja. Para los Aries que tienen algún problema legal sin resolver es el momento de que se resuelva con éxito para ti. A los que están solteros les recomiendo buscar ya una relación formal y no varios amores a la vez; tu energía fluye mejor cuando estás en compañía de una pareja. Alguien del signo de Capricornio, Acuario o Piscis regresará a tu vida para pedirte volver como pareja. Tendrás un golpe de suerte los días 01, 03, 06, 10, 11, 13, 18, 21, 23, 25 y 30 Tus números mágicos van a ser 21 y 09. Hay embarazo en puerta.

Tauro

El tercer mes de año para tu signo va a ser de cambios radicales en toda tu forma de ser. Viene a tu vida una etapa de abundancia en cuestiones de negocios propios y cambios de trabajos. Evita a toda costa pleitos familiares, recuerda que es mejor platicar y no discutir para que la energía negativa no llegue a tu vida. Tu punto débil en cuestión de salud es el peso, así que comienza con el ejercicio y una buena alimentación, que no solo te ayudará a verte mejor sino también a estar la sano. Tus mejores días son 02, 03, 05, 10, 12, 13, 19, 20, 21, 27 y 31, las energía positivas van a estar presentes para hacer los cambios necesarios para crecer más en lo económico. Tus números de la suerte serán 07 y 99. Trata de usar mucho el color rojo. Tus signos más compatibles son Virgo y Capricornio.

Géminis

Te recomiendo que este mes hagas meditación al aire libre o también salirte a caminar en las mañanas para que te den los rayos del sol y así atraer toda la energía positiva que tu vida. Será un marzo de muchas experiencias nuevas en cuestiones de trabajo. Tu punto débil en cuestión de salud serán los huesos. Si eres soltero, este mes llegará el amor para quedarse, especialmente con los Aries, Leo y Capricornio. Para los Géminis que están con pareja va a ser el mes ideal para formalizar o hablar de tener más familia. Tus días de la suerte son 01, 04, 05, 09, 12, 14, 15, 19, 21, 23, 29 y 30. Tendrás un golpe de suerte con los números 04 y 55. Trata de usar mucho el color amarillo par estimular más la fortuna. Deja de hacerte ideas en tu cabeza para que tú mismo no te sabotees en cuestiones laborales.

Cáncer

Tendrás un mes lleno de buenas noticias en tu vida profesional y persona. Debes controlar tu temperamento, recuerda que siempre quieres tener la razón en todo y a veces no es posible, así que trata de ser más tolerante para que evites la frustración. Tus mejores días van a ser 01, 02, 08, 10, 12, 14, 19, 21, 23, 25 y 29. Tendrás un golpe de suerte con los números 30 y 87. En cuestiones de salud tu punto débil será el intestino, así que ya tienes que empezar a comer más saludable. En términos amorosos seguirás con tu pareja muy estable y hablando de formar un hogar. Tendrás la oportunidad de participar en una campaña política o ser líder de algún movimiento social. Comienzas a tramitar un préstamo en el banco para comprar una casa o departamento para ya ir formando el patrimonio que tanto quieres.

Leo

Marzo será un mes para reinventarte por completo y dejar todo lo negativo atrás. Estás por iniciar una nueva etapa en lo laboral. Tus mejores días son 01, 03, 06, 09, 12, 13, 15, 20, 23, 28 y 30, que marcarán la suerte en tu vida y te traerán proyectos que te dejarán buenas ganancias. Tu signo siempre ha sido bueno en los negocios, solo recuerda que tienes que ser constante. Ten cuidado con las traiciones y trata de checar siempre bien lo que firmas. Cuídate de problemas de úlceras, trata de seguir una dieta y ejercitarte más para estar mejor. En el amor, marzo será un mes de conquistas fugaces, así que trata de divertirte y no aferrarte a una sola persona. Tus números de la suerte son 06 y 88. Este mes tendrás un golpe de suerte en los juegos de azar. Arreglas asuntos legales que saldrán a tu favor.

Virgo

Este mes va a ser de cambios radicales para tu signo en tu vida amorosa y laboral. Marzo de 2021 te va a dejar marcado, por eso es muy importante analizar muy bien las decisiones que vas a tomar. Tus mejores días van a ser 01, 03, 05, 10, 14, 19, 20, 21 y 28. En estos días reinará la suerte en todo lo que realices, pero debes de ser más cauteloso con lo que platiques para que no generes en envidias. En cuestiones de salud te recomiendo buscar ayuda para dejar los vicios. A los solteros les va a llegar alguien muy compatible de Aries o Escorpión. Recibes un premio por cuestiones de lotería que va a ser con tus números mágicos 23 y 44. Viste de colores fuertes como el rojo, negro o morado para atraer buenas energías. Se te dará la oportunidad de comenzar un pequeño negocio propio en estos días.

Libra

Este mes vas a tener mucha relación con lo místico y por eso vas a tener más fuerza espiritual. Marzo para tu signo será de mucha abundancia, así que aprovecha esta racha de suerte para cambiar de trabajo o poner un negocio. Días muy positivos en el amor para los Libra que están solteros, especialmente con los signo Sagitario, Tauro o Cáncer que serán los más compatibles. En cuestiones de salud acudes con un médico para analizar operarte para mejorar la vista. También es un bueno momento para reinventarte con un cambio de look. Tus mejores días van a ser 02, 05, 09, 10, 13, 16, 20, 23 y 29. Se te darán en ellos más fácilmente cierre de contratos importantes o el ofrecimiento de un negocio. Tus números van a ser 12 y 30, trata de combinarlos con tu fecha de nacimiento y jugar a la lotería con ellos.

Escorpión

Marzo va a ser un mes lleno de transformaciones para tu signo. Recuerda que estás en tu etapa de crecimiento personal y este mes de cuaresma va a significar el progreso en tu vida espiritual y laboral. Solo ten cuidado con las envidias y chismes porque tu signo como es el más carismático se hace presa de brujerías y mal de ojo. Debes controlar tus impulsos de enojos sin razón, especialmente con tu pareja. Cuidado con problemas del sistema nervioso y la ansiedad. Tendrás un golpe de suerte con los números 09 y 77, solo trata de no platicar tus planes para que no te los salen. A los que tienen pareja seguirán de lo mejor y muy enamorados. A los que están solteros les vendrán dos amores casi al mismo tiempo, quizá de los signos Piscis y Virgo. Tus mejores días serán 01, 02, 07, 09, 10, 16, 19, 21, 25 y 30.

Sagitario

Mes de reconciliación contigo mismo y hacer lo necesario para ya no sabotearte. Marzo te va a traer más abundancia y cierre de contratos. En cuestiones de salud vas a estar un poco cansado por el estrés. En el amor van a ser días de estar confundido no saber si seguir o no con tu pareja, recuerda que tu signo es muy intenso y apasionado, pero te recomiendo analizar bien la situación antes de tomar una decisión drástica. Recibes un dinero que no esperabas por unas comisiones o el pago de vacaciones. A los que están solteros les vendrá un amor del signo de agua que va a ser muy compatible. Tendrás un golpe de suerte con los números 06 y 99. Trata de usar colores claros para que la abundancia esté presente con más fuerza. Tus mejores días del mes serán 02, 03, 08, 10, 18, 21, 23, 27 y 30.

Capricornio

Mes de decisiones fuertes en tu vida personal. Vas a tener la oportunidad de crecer más en lo económico. Te llega la propuesta de un cambio de trabajo en estos días y va a ser con mejor sueldo. Recibes una invitación para salir de viaje por cuestiones de familiares. Te llega un dinero por un golpe de suerte con los números 04 y 29. Tus mejores días del mes van a ser 01, 04, 08, 10, 13, 19, 21, 24, 29 y 30. Las buenas energías se van a juntar para que puedas progresar en lo económico. No le pongas tanta atención a lo que dicen de ti, recuerda que si hablan es porque te haces notar. Eres el impulsivo del zodiaco, eso significa que eres muy cambiante en tu forma de sentir y eso a veces te causa problemas, así que te recomiendo acudir a terapia para corregirlo. Te invitan a varias fiesta este mes.

Acuario

Marzo te permitirá tomar las decisiones para progresar en tu vida, como la compra de una casa o un auto, solo trata de no platicarlo mucho para que no tengas problemas de mal de ojo. Tendrás discusiones con tu pareja por ser celoso y posesivo, así que tómalo como una llamada de atención para cambiar esa manera de ser y puedas disfrutar mucho más de tu relación. Amigos te invitan de viaje cerca de tu ciudad para fin de mes, aprovecha para renovar tus energías y relajarte, que buena falta te hace. A los que están solteros les va a venir un amor muy intenso del signo de Aries, Tauro o Virgo que va a ser tu pareja ideal. No trates de imponerte con tu opinión sobre la de los demás. Tendrás un golpe de suerte con los números 08 y 15. Tus mejores días serán 01, 03, 09, 10, 13, 19, 20, 21, 24, 26, 29 y 30

Piscis

El mes de marzo va a ser de éxitos y logros personales, decides reinventarte en todos los sentidos y aplicarte en cuestiones de dieta y ejercicio. Cuídate de las envidias de personas que trabajan contigo, recuerda que tu profesionalismo y carisma les duele mucho a los demás. Los Piscis que están con pareja van a estar hablando de comprometerse o casarse. A los que están solteros les vendrán dos amores muy intensos del signo de Cáncer o Aries. Trata de aplicarte más y no dejar tus tareas para el último momento. Tus mejores días del todo el mes van a ser 02, 03, 09, 11, 16, 19, 21, 27 y 30. Las buenas energías van a estar de tu lado para que puedas poner algún negocio o cerrar contratos importantes. Recuerda mucho cuidarte de problemas de piel o infecciones. Tus números de la suerte serán 00 y 04.