Supuesta #Lady100Pesos no descarta posar desnuda

Lorena Daniela Aguirre, mejor conocida como #Lady100Pesos, publicó a través de su supuesta página oficial de facebook que aunque no ha recibido ofertas para posar desnuda, si llegarán, esperaría hasta recibir otras, pero nos las descartaría.

«Lo que me voy enterando, por el momento no ha llegado ninguna oferta. Y si es que llegara yo creo que esperaría un poco para escuchar otras, no solo de revistas sino también de proyectos en medios digitales», escribió la joven.

Desde el pasado viernes ganó fama cuando se difundió un video en el que se le observa ebria tratando de sobornar a policías municipales en Guanajuato.

Un día después abrió una página oficial en Facebook para disculparse por su comportamiento y que en sólo tres días ya tiene casi 200 mil fans .

“Trato de contestar todas las dudas, por ahora lo único que puedo pedir son disculpas #Afectados # PoliciaMunicipal #Familiares #Amigos ya que tuve la mala suerte de ser grabada en un mal momento. Mis familiares no me inculcaron la corrupción ni el soborno, fue una reacción que tuve porque en ese momento no sabía todo lo que había ocasionado”, dijo la joven en una de las primeras publicaciones de la página, de la que aún no se corrobora su veracidad.

Sin embargo, denunció que hay al menos dos páginas supuestamente oficiales, que actualizan sus «amigos» con fotos filtradas de Instagram.

Aseguró que dará su versión de los hechos, sin embargo, detalló que por el momento está castigada, “si abrí está cuenta es por qué han usado fotos de mi familia y mis seres queridos. ¡No se vale!”.

Asevera que sus cuentas anteriores en otras redes sociales como Instagram y Twitter fueron canceladas por ella misma para no exponer a su familia.

Asimismo negó que le moleste que se le llame # Lady100Pesos , sin embargo, hizo un llamado para que su experiencia sirva de lección para los jóvenes que no se saben controlar el alcohol.

Por otra parte aclaró que el hombre que aparece en el video no era su novio, “buenas noches a todos, menos a los que me ABANDONARON ese día y a los que INSULTAN, a ellos no por ¡COBARDES!”.

Por último la joven también aprovechó para agradecer a la Policía Municipal de Guanajuato, pues asegura que de no haber sido por ellos “quien sabe si yo estaría aquí con ustedes”.

