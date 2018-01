YouTuber Logan Paul graba suicidio en un bosque de Japón

Logan Paul, un joven de 22 años quien tiene más de 15 millones de suscriptores en YouTube, es el centro de la primer polémica mundial de 2018. ¿La razón? Grabó un suicidio en Japón y se burló de la víctima.

Todo comenzó a finales de 2017, año que Logan Paul terminó publicando una serie de videos sobre Japón. Algunos tienen que ver con luchas callejeras o el videojuego Pokémon Go. Sin embargo, el que más llamó la atención fue en el que aparece junto a tres amigos paseando por el bosque japonés de Aokigahara, más conocido como el "bosque de los suicidios".

En Aokigahara ocurren entre 50 y 100 suicidios cada año. Este es un tema delicado en Japón, pues más de 25 mil personas murieron por esta causa, solamente en 2014.

En el video se puede apreciar a Logan Paul caminando por el bosque, cuando se encuentran con el cuerpo de una persona, quien se ahorcó. La reacción del YouTuber causa indignación mundial, pues comenzó a burlarse de la víctima, y no dejó de grabarlo en ningún momento.

Ante la intensa ola de críticas, Logan Paul eliminó el video y publicó un tweet, ofreciendo disculpas. "Es la primera vez que me pasa. Nunca había sido tan criticado porque nunca había cometido un error como este. Estoy rodeado de buenas personas y pienso que tomo buenas decisiones, pero sigo siendo un ser humano. Me puedo equivocar".

"No lo hago por las views. Yo tengo views", explica Logan Paul. "Lo grabé porque pensé que podría causar algo positivo en Internet y no una ola de negatividad. Nunca fue la intención".

Entre las principales críticas está la de Aaron Paul, actor protagonista de series como Breaking Bad y Black Mirror, quien publica: "¿Cómo te atreves? Me das asco. No puedo creer que muchos jóvenes te sigan. Qué triste. Ojalá que este último video les abra los ojos. Eres pura basura. Simple y llanamente. El suicidio no es una broma. Púdrete en el infierno".

Dear @LoganPaul,

How dare you! You disgust me. I can't believe that so many young people look up to you. So sad. Hopefully this latest video woke them up. You are pure trash. Plain and simple. Suicide is not a joke. Go rot in hell.

Ap

— Aaron Paul (@aaronpaul_8) January 2, 2018