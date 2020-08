Niño regresa a albergue donde salvó a su perrito “Simon” con otra tierna carta

Una de las historias más tristes del 2020 parece tener un buen final, después de que Simón, el perrito que tuvo que perder su hogar para que no fuera golpeado por los papás de un niño, ahora se ve muy feliz.

En las últimas horas se ha viralizado una nueva carta del viejo dueño del cachorro, quien volvió a visitar a su amigo, tras varios meses de haberlo dejado en un albergue ubicado en el municipio Nicolás Romero, en Estado de México.

De acuerdo a la encargada del lugar, el niño llegó al albergue para querer ver al perrito, pero no tuvo suerte porque fue llevado al veterinario.

“Simón te extraño. Me dijeron que te llevaron al veterinario. Te dejo tres pesos para tortillas”, se lee en la carta.

Ante esto, la encargada del albergue para animales publicó algunas fotografías para que se notara la favorable evolución del cachorro.

El tiempo pasa . Sigue su curso ..

Jando damos al espalda ..

Camibando juntos

Siempre.con una sonrisa .

Apesar del mal tiempo Posted by Albergue Pergatuzoo on Monday, August 24, 2020

Hace unos meses, el infante salvó a su mascota del maltrato que sufría al dejarlo en este albergue.

“Te dejo a Simón, es mi perro, no quiero que mi papá le pegue. Llora mucho porque no hay comida, te dejo mis ahorros para sus tortillas. No le peguen, porque mi papá le pega mucho. Simón come mucho. No se lo lleven, cuando crezca vengo por Simón”, se leía en la primera carta.