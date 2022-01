Pese a vacunas, personas con comorbilidades aún pueden tener Covid-19 grave

Covid-19 se consolidó en México como una de las principales causas de muerte durante el primer semestre de 2021; es decir, durante la segunda y tercera ola de contagios en el país. Y aunque la cuarta ola no ha tenido el mismo impacto frente a las hospitalizaciones y fallecimientos, como señalan las autoridades de Salud, sí existe un riesgo grave para las personas que tienen enfermedades como obesidad, diabetes, hipertensión y otras; aún cuando estén vacunados, señalan especialistas a Publimetro.

Las defunciones por Covid-19 fueron la primera causa de muerte a nivel nacional con 145 mil 159 casos, de acuerdo con el informe “Estadística de defunciones registradas de enero a junio de 2021 (preliminar)″ del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi). Le siguieron las enfermedades del corazón con 113 mil 899 y de la diabetes mellitus con 74 mil 418 casos.

En todo el país, entre enero y junio de 2021 se registraron de forma preliminar 579 mil 596 defunciones, 110 mil 312 más que las registradas en el mismo periodo del año inmediato anterior. Enero fue el mes que presentó el mayor número de defunciones registradas con 28.1%, seguido de febrero y marzo con 19.9% y 16.1%, respectivamente.

“Esta información proviene de los registros administrativos generados a partir de los certificados de defunción suministrados por las oficialías del Registro Civil y los Servicios Médicos Forenses, complementados con actas de defunción emitidas por el Registro Civil y con los cuadernos estadísticos proporcionados por las Agencias del Ministerio Público”, explica el Inegi en un comunicado.

Además, durante el periodo enero-junio de 2021, 58.1% (337 mil 100) de las defunciones correspondieron a hombres, mientras que 41.8% (242 mil 156) a mujeres. En 340 casos no se especificó el sexo.

Las tres principales causas de muerte a nivel nacional fueron: COVID-19 (145 mil159 casos; 25.0%), enfermedades del corazón (113 mil 899 casos; 19.7%), y diabetes mellitus (74 mil 418 casos; 12.8%).

Finalmente, las cifras definitivas -una vez confrontados los datos de la Secretaría de Salud y del INEGI- serán publicadas en octubre de 2022.

4 PREGUNTAS CON

Dra. Jessica González, especialista de la Universidad La Salle.

¿Ha cambiado el perfil de las personas que se hospitalizan o que fallecen por Covid-19?

Si ha habido cambios en el perfil de las personas que llegan a hospitales. El perfil de las personas que se contagian es el mismo y con certeza te digo que ahorita los contagios están afectado a cualquier grupo de la población: bebés, niños, adolescentes, adultos en edad productiva, adultos mayores.

La diferencia entre los que llegan a la hospitalización radica en dos factores principales: la vacunación y el esquema que llevan, si lo han completado o no, y las comorbilidades o enfermedades que tienen.

En cuanto a la vacunación. Las personas que no están vacunadas han presentado cuadros mucho más sintomáticos, mucho más delicados y podrían llegar a la hospitalización; quizás no de gravedad porque es por lo que se caracteriza ómicron, por no dar síntomas de tanta gravedad, sin embargo, sin han llegado a hospitalización porque no llegan a controlar sus síntomas en casa.

Pero en cuanto a las comorbilidades, si se contagia una persona que tenga esquema completo de vacunación y que ya tenga dosis de refuerzo, pero tiene enfermedades como cáncer, enfermedades autoinmunes, obesidad (que la mayor parte de la población tiene), diabetes, hipertensión, si les hace más propensos de llegar a un hospital, no sólo por la infección del virus, sino porque sus enfermedades crónicas empiezan a complicarse y a provocar que lleguen al hospital para controlar todo lo que llegan a participar.

En cuanto a grupos de edad, ¿ómicron afecta a alguno directamente?

No se ha observado. La información que hay es que ha sido un poco más noble con los niños, en general el Covid tiene menor intensidad en menores de edad. La población económicamente productiva, que salen a trabajar y que no han podido detener sus actividades, son los que más contagios han tenido y son los que han llegado a presentar más complicaciones.

La realidad es que con certeza no se observa un patrón sobre quiénes van a hospitalizarse de acuerdo a su grupo de edad, pero si se observa un patrón en cuanto a alguna enfermedad crónica que provoca que lleguen a un hospital.

¿Se tiene una proporción de hospitalizados entre vacunados y no vacunados?

Desde mi práctica clínica general, y lo que yo leído, muchas veces el paciente puede llegar a mentir sobre si ya está vacunado o no. Te puedo decir que dos de cada 10, de acuerdo a mi experiencia, no están vacunados; pero puede ser que el paciente no lo refiera.

*Publimetro buscó a la Secretaría de Salud para obtener un posicionamiento al respecto, sin embargo, hasta el cierre de la edición no hay respuesta.

¿Qué recomendaciones daría a los lectores de Publimetro preocupados por esta situación?

En este momento -en el que no vemos que vaya hacia abajo la curva- es primordial el uso de las medidas de prevención y protección, que conocíamos desde marzo de 2020. Es primordial el uso de mascarilla que cubra muy bien la nariz y la boca. De preferencia no usen de tela. Compren un cubrebocas de tres capas, o uno doble de tela.

En medida de lo posible, no estén en lugares cerrados, con mala ventilación. Eso los pone en mayor riesgo de adquirir la enfermedad. No tener fiestas o reuniones, incluso con familiares. Habrá tiempos mejores, pero ahorita es un tiempo de estar en casa. Esta cepa ómicron es de la que mayores casos tenemos en este momento, provoca demasiados contagios y contagios diariamente.

Y las personas que no estén contagiadas y que tengan enfermedades como obesidad, diabetes, hipertensión, por favor, cuídense mucho más. No dejen de usar mascarilla, para que no vayan a tener alguna complicación; y ante la menor sospecha, acudan con su médico, para que les dé el mejor tratamiento y evolución de su caso.