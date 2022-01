AMLO ve ‘falsedad e hipocresía’ en reacciones al asesinato de Lourdes Maldonado

Ante las críticas tras el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado, quien le solicitó apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador y dijo temer por su vida en 2019, este miércoles el mandatario señaló que es “temporada de zopilotes” y que hay mucha hipocresía en las reacciones.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, López Obrador dijo que se realizará una investigación a fondo del tema. “Les vamos a ir informando periódicamente, siempre y cuando no nos afecte en el avance del conocimiento sobre las posibles causas, móviles, autores intelectuales, materiales, todo esto”.

[ ¿Cuáles son las ventajas de adquirir una franquicia? ]

“Ahora, con estos casos lamentables, hay mucha falsedad, mucha hipocresía. Que nos tengan confianza. Vamos a llegar al fondo y estamos trabajando con ese propósito”, dijo AMLO.

En otro momento, el presidente también dijo que existe “politiquería” en un asunto tan serio. “Todos van a ser investigados, los que considere la autoridad, no hay impunidad, pero no adelantarnos, no hacer juicios sumarios”, pidió el presidente, haciendo énfasis en que “ya no se protege a nadie”.

“No somos iguales. Lo voy a repetir: ahora la secretaria de Seguridad es Rosa Icela Rodríguez, no es García Luna. Y lo digo así y -hasta ofrezco disculpas- porque los conservadores se aprovechan de esta circunstancia y andan zopiloteando”, detalló.

[ ¿Sabías que el origen del tamal es prehispánico y eran utilizados en rituales religiosos, ofrendas y tumbas? ]

Cuestionado sobre si sigue en pie la invitación para que se sume a su gabinete el ex gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, (con quien Maldonado tuvo un conflicto laboral, mismo que ganó días antes de su asesinato), López Obrador respondió: “Si, pero ese es otro asunto. ¿Por qué hablar de eso ahora?”.