Estos son los gastos que el INE recorta para realizar la revocación de mandato

El Instituto Nacional Electoral (INE) dio a conocer comenzó en reutilizar y reacondicionar los materiales electorales, lo que ha generado un ahorro de alrededor de 479 millones de pesos.

Así se dio a conocer durante el Informe sobre la Recuperación de Materiales Electorales Utilizados en el Proceso Electoral Federal 2020-2021 y en la Consulta Popular 2021, que presentó la presidenta de la Comisión de Organización Electoral, Carla Humphrey Jordan.

La política de tres “R”: reducir, reutilizar y reacondicionar materiales electorales que tiene el INE, ha generado ahorros importantes en la organización de futuros procesos electorales y de participación ciudadana y “conforme al inventario actual, conlleva un beneficio para este Instituto de alrededor de 479 millones de pesos. — Precisó.

La Consejera Humphrey señaló que en el informe se da a conocer la actualización de los inventarios de los materiales electorales que se encuentran en las juntas locales y distritales y que son susceptibles de reutilizar, los requerimientos para la rehabilitación de los canceles electorales portátiles y da cuenta de los insumos sanitarios existentes, desagregados por entidad.

Dio ejemplos de los ahorros en la producción de materiales: “Para la elección de diputaciones federales, se evitó producir canceles electorales; para la Consulta Popular 2021, se evitó producir canceles, mamparas especiales, pinzas marcadoras de credenciales y marcadores de boleta; con el inventario disponible de líquido indeleble.

Por su parte, el Consejero Presidente, Lorenzo Córdova Vianello subrayó que el informe demuestra que la política de tres “R” no es una práctica nueva, sino el resultado de una larga tradición “y un compromiso con la austeridad, antes de que la austeridad se convirtiera en un principio gubernamental y antes de que incluso se estableciera la ley”.

El informe “demuestra con datos y no con especulaciones, el uso responsable de los recursos”, abundó. Es un claro ejemplo de prácticas de austeridad, más allá del discurso público que en una lógica de descalificación se ha construido.

“En el imaginario colectivo ha querido construirse la idea de que este es un Instituto dispendioso en el que los recursos se despilfarran; éste es un informe en el que se da cuenta de una práctica que no es nueva, no es una práctica del último año, aunque el informe se refiere a lo que ocurrió con los procesos electorales del año pasado, no es una práctica que se remonte a los últimos dos años, o tres años, o cuatro años, es una práctica institucional que ha venido estableciéndose desde hace mucho tiempo”.

Garantizarán participación de extranjeros

El pleno aprobó por unanimidad el plan integral de trabajo, los lineamientos para la conformación de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero y para la organización y operación del voto electrónico por Internet; el diseño de la papeleta electrónica y documentación electoral, así como la designación las personas custodias de la llave criptográfica que permitirá el descifrado de los votos de las mexicanas y los mexicanos residentes en el exterior emitidos a través de la modalidad electrónica por Internet.

El INE brindará todas las garantías de certeza y facilidad para que las mexicanas y mexicanos residentes en el exterior puedan ejercer su derecho a participar en la Jornada de Revocación de Mandato del próximo 10 de abril, estableció la presidenta de la Comisión del Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero, Claudia Zavala Pérez.

Precisó que del 5 al 25 de febrero se realizará la inscripción en la Lista Nominal para poder ejercer el derecho de participar en este ejercicio que será exclusivamente por la modalidad de voto electrónico por Internet, ya que por los tiempos no se podrá implementar el voto postal.

La Consejera Zavala consideró crucial que se defina el contenido de la boleta electrónica, por lo que sugirió establecer comunicación con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, instancia que podría resolver asuntos relacionados con el contenido de la misma.