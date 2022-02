Exige AMLO mayor claridad en la pregunta de revocación de mandato

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que la pregunta para la consulta de revocación del mandato, programada para abril de este 2022, es “muy complicada”, por lo que ironizó pidiendo a las personas “que lleven traductor”.

“Primero, no se conoce [la pregunta], la gente no sabe si va a ser sí o no”, comentó el presidente. “Pedirles a todos que busquen un buen traductor, porque esto tiene que ver con los expertos, para que no se vayan a equivocar al momento de ir a votar y que ayuden, porque es muy sencillo. Debería ser sí o no, pero hasta ahora no creo que sepan”, dijo el mandatario.

Revocación de mandato Boleta de la consulta de la primera revocación de mandato. (INE)

López Obrador denunció el actuar de los mapaches electorales. “Antes venía el partido -que no voy a mencionar, en la boleta-, [y decían] ‘¿verdad que a este no lo quieres?, pues táchalo’, y resulta que el tache era en favor”, comentó el mandatario.

AMLO leyó la pregunta “¿Estás de acuerdo en que Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?” y sus dos opciones: “Que se le revoque el mandato por pérdida de la confianza , o sea, los que no quieren tienen que tachar ahí, si no cambian la pregunta; que siga en la Presidencia es los que quieren que yo termine el periodo”, concluyó.