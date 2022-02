¿Qué esperar del encuentro entre John Kerry, enviado de Biden, y AMLO?

Aunque México es un país independiente y soberano, y eso lo respeta el gobierno de Estados Unidos, como lo afirma el presidente Andrés Manuel López Obrador, es posible que la nerviosismo en empresas estadounidenses por la reforma eléctrica propuesta por el mandatario haya provocado preocupación en el Gobierno de Estados Unidos.

En vísperas de recibir al enviado especial de Estados Unidos para el Clima, John Kerry, el presidente López Obrador señaló que se buscarán formas de trabajar de manera coordinada y confió en que será posible alcanzar a acuerdos.

“El señor John Kerry tiene una trayectoria política de primer orden, es muy estimado en Estados Unidos y es una gente decente, con el que nos llevamos bien”, comentó el presidente en la conferencia de prensa matutina de este martes. “Es cosa de llegar a acuerdos con el gobierno de Estados Unidos para inversiones; no privatizar, sino recibir créditos a tasas bajas, a como cobran los intereses en Estados Unidos, y esto sería una inversión en favor del medio ambiente”, añadió.

18 de octubre de 2021. Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, y John Kerry, enviado especial de Joe Biden para el Cambio Climático, visitaron la zona arqueológica de Palenque. (Presidencia/Presidencia)

“Ellos tienen planes con estos propósitos y nosotros podríamos ir pagando con la producción de energía estos créditos, esa energía limpia. Esto es en hidroeléctricas, pero lo mismo en el caso de las plantas para energía solar, lo que vamos a hacer, que ya está autorizado, en Peñasco, en Sonora. Y así muchas otras inversiones”, consideró AMLO.

De acuerdo con el Gobierno de México, nuestro país ocupa el lugar 11 en emisiones de CO2 basadas en consumo per cápita, detrás de países como Estados Unidos, Canadá, Suecia, Japón, Alemania, Noruega, Holanda, Suiza, Francia, España y la propia China. Además, AMLO 1reiteró que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) produce energías limpias mediante una diversidad de fuentes de generación que no existen en otros países, como combustóleo, gas, agua, viento y energía nuclear.

Embajador Miguel Ruíz Cabañas Director de la Iniciativa sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el Tecnológico de Monterrey (Cortesía )

Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo, ex embajador y director de la Iniciativa sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el Tecnológico de Monterrey

¿Qué expectativa podemos tener del encuentro entre AMLO y John Kerry?

A mí me parece que hay que ver la visita enmarcada en una preocupación de Estados Unidos por la reforma eléctrica que ha planteado el presidente al Congreso. Y hay que recordar que John Kerry ya ha venido por lo menos dos ocasiones anteriores a México. Se reunió con el presidente, si mal no recuerdo, en Palenque y ahí emitieron una declaración y desde entonces han pasado algunas cosas.

Por una parte, se celebró en noviembre pasado la COP 26 y hay una serie de compromisos que aprobaron todos los países. Veo que lo que John Kerry está tratando de hacer es insistir al presidente y a su gobierno en la importancia de cooperar con México y Estados Unidos a favor de una transformación hacia las energías limpias, tratando de fijar una fecha a mediados de siglo en la cual se complete la transición energética.

Eso es lo que está promoviendo Estados Unidos en todos lados. Y yo creo que a ellos les importa mucho que México apoye eso a nivel internacional. Pero no sólo a nivel internacional, sino como un socio muy importante y muy cercano para Estados Unidos en el marco de la cooperación de América del Norte.

Hay que recordar que el presidente ya fue a Washington el año pasado y tuvo esta reunión con el presidente Biden y el primer ministro de Canadá. Entonces yo creo que ahí es donde está la clave.

Eso implica preocupación por lo que ya están viendo. No quedó duda cuando vino la secretaria de Energía hace tres semanas, cuando la señora Jennifer Gran John dijo “Nos preocupa mucho la reforma eléctrica por varias razones, por los efectos que va a tener en los intereses de las empresas que han intervenido y han invertido en el sector eléctrico y que van a ser de alguna manera discriminadas a favor de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad”.

En segundo lugar, yo creo que en Estados Unidos dicen “las economías de Estados Unidos y México ya están muy integradas. Necesitamos que México se mueva hacia las energías del futuro”. ¿Y esas cuáles son? Pues básicamente la solar y la eólica. Entonces ese movimiento implica que hay que invertir en ellas y no invertir tanto en las energías fósiles como está haciendo el gobierno actual.

Y en tercer lugar, a Estados Unidos le preocupa, en especial por el tema de la competencia económica con China. Entonces, ellos tienen que cuidar especialmente a sus vecinos -a Canadá y a México- y tratar de crear un frente regional que se mueva hacia las nuevas energías.

Con la visita de John Kerry hay un tema de negociación. ¿Qué pasa si el presidente no cede y si se mantiene renuente a los cambios? ¿Qué consecuencias puede haber?

El presidente ha fijado un curso de política que es rescatar y fortalecer a las dos empresas energéticas del Estado mexicano, que son la Comisión Federal de Electricidad y a Pemex. En el caso de la CFE, a diferencia de lo que se hizo en las reformas anteriores, el presidente intenta no solo devolverle, sino darle todas las facultades para la generación eléctrica.

La CFE ya no sería una empresa más que competiría, sino una empresa que tiene garantizado el dominio del mercado en 54%. Además, esa empresa decide cuáles son las prioridades, quién puede producir, dónde, cuándo, a qué horas esté y le da prioridad a las energías que produzca la propia empresa. Hoy por hoy, las energías que produce la Comisión Federal de Energía son en su mayor parte energías fósiles. Entonces, al darle preferencia automática a esas energías, entonces sabemos que se están posponiendo las energías limpias.

Ese es el contenido de la propuesta y de la reforma que pide el Presidente hacer. Yo no sé si esa propuesta se va a aprobar o no en el Congreso, pero esa es la substancia del tema. Entonces es volver a estatizar, por decirlo así, el control de la energía eléctrica en México y ponerla no en manos del Estado, sino en manos del Gobierno, porque la CFE es parte del Gobierno. Se eliminarían los órganos reguladores y pasarían a ser parte de oficinas del Gobierno. Entonces eso choca con el T-MEC. También choca con las decisiones de la COP 26. Y de alguna manera también choca con los compromisos que se hicieron en Washington el año pasado.

¿En qué estado están las relaciones entre ambos países, especialmente con este tema?.

Desde luego que hay preocupación en Estados Unidos porque usted no tiene al enviado especial de Cambio Climático y a la Secretaria de Energía visitando a México en un plazo de tres semanas. Eso mismo es un indicador de que hay preocupación. Si no hubiera preocupación, pues no estarían viniendo.

Por otro lado, creo que si el Gobierno o el presidente logra que se apruebe su reforma en sus términos actuales, pues hay muchos que dicen que eso viola el tratado. Si hay eso, llevaría a que México tenga que ir a paneles internacionales previstos en el propio tratado y responder a las acusaciones que hicieran empresas de Estados Unidos y Canadá, y probablemente también los gobiernos de Estados Unidos y Canadá. Eso sin duda pasaría, y es muy probable que a nivel político digan “Oye, es que como socio me estás fallando”.