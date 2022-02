Lorenzo Córdova descarta candidatura para 2024 y ve peligro en elecciones por ‘austeridad’ de 4T

Ante las especulaciones en los últimos días sobre su futuro, el titular del instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova aseguró que no buscará ninguna candidatura para las elecciones de 2024.

Ante senadores de diferentes Grupos Parlamentarios, el consejero presidente del árbitro electoral nacional, rechazó las versiones que lo colocan como aspirante de uno de los partidos de oposición y precisó que seguir los recortes para el instituto se podría poner en riesgo los comicios próximos.

Mi función es otra y me equivocaría de rol, yo encabezo al árbitro electoral y soy el coordinador de las elecciones, por eso descarto esa posición, desde el inicio dije que no y hasta el final me voy a mantener en esa postura.

— Precisó durante su intervención que no duró más de una hora en el Senado de la República.