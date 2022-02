AMLO abre debate sobre cómo se financian periodistas y medios: exigen parar ‘cacería’

El presidente Andrés Manuel López Obrador violó la ley y abrió la puerta para que cualquier servidor público replique este tipo de conductas a nivel nacional, así lo afirmaron oenegés, organizaciones civiles de América Latina, diputados y directivos consultados por Publimetro.

En entrevistas por separado, condenaron el uso del aparato de gobierno para ventilar información privada de un periodista que ha sido opositor a su gobierno, por lo que exigieron un cese a los ataques en contra de la prensa.

Desde Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal –una vez más– cuestionó el financiamiento que recibe un portal de noticias que ha destapado una serie de actos de corrupción en su gobierno. El más reciente en contra de su hijo José Ramón López Beltrán y su posible conflicto de interés al ocupar una casa en Houston, propiedad de un contratista de Petróleos Mexicanos (Pemex).

El mandatario federal reveló lo que percibe el periodista Loret de Mola al año, el cual presuntamente asciende a más de 35 millones de pesos; sin embargo, esta acción estuvo acompañada de una investigación previa por parte del gobierno federal.

Por esta razón, la organización de América Latina Artículo 19, calificó esta acción de absoluta irresponsabilidad, pues genera una narrativa de violencia en contra de quien cuestione o critique las acciones del gobierno de esta administración.

En tanto, desde el Congreso de la Ciudad de México, legisladores del bloque autodenominado oposición adelantaron que solicitarán a organismos internacionales revisar el caso del presidente mexicano por sus acciones en contra de la prensa y críticos.

El panista precisó que la información que obtuvo el presidente violó diferentes leyes y es una copia similar de modelos sociales como el de Cuba o Venezuela.

No tenía que revelar esa información, pues Loret no es funcionario público. Esto es absurdo. como zar anticorrupción del congreso de la CDMX condenamos que sean revelados los datos personales de cualquier persona.

Mientras que Vampipe, uno de los primeros creadores del meme político y quien ha sido uno de los principales señalados por el tabasqueño de orquestar “guerra sucia” en su contra, dijo que la conducta del mandatario raya en el autoritarismo.

Sobre si se debe hacer o no lo que pasó con Loret queda en un segundo plano; cometió un delito lo que lo vuelve un ser autoritario y fascista.Antes de cualquier cosa hubiera propuesto esa alternativa, hoy, para mí, ya no vale.

Tras la difusión de los ingresos que percibe Loret de Mola al año, el periodista aseguró que los montos dados a conocer por AMLO se encuentran inflados, ‘no corresponden a la realidad’, pues desde 2019 dejó de la laborar en el grupo empresarial de Televisa.

Ante esta situación, directores de medios de comunicación y ONG afirmaron que los medios de comunicación, ya sea radio, televisión o prensa escrita, no están obligados a dar a conocer los montos que generan como empresas.

La línea que cruzó el presidente con Carlos Loret es un delito. Un delito. No hay matices ni maromas. El odio lo aconseja. Esto no es digno de un presidente. No es de sorprender por qué somos considerados una democracia híbrida.

— Aclaró José Ignacio Rasso, colaborador de Televisa.