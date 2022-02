¡Triste cuesta de enero! Suben víctimas de secuestro y bajan las detenciones

Durante el primer mes del año en México, los secuestros y las víctimas se incrementaron en tres y 29.5%, respectivamente, reportó la asociación Alto al Secuestro.

En enero hubo 67 privaciones ilegales de la libertad y en diciembre de 2021 se documentaron 65; asimismo, el mes pasado se alcanzó la cifra de 114 víctimas, 26 más que las reportadas en diciembre del año pasado.

A pesar de estos incrementos en delitos y víctimas, los detenidos bajaron en 72.4% al pasar de 127, en diciembre de 2021, a únicamente 35 durante el mes pasado.

Ante esto, Alto al Secuestro precisó que fue una dura cuesta de enero por estas cifras. Los estados con más secuestros durante enero fueron: Michoacán (11), Estado de México (ocho), Oaxaca y Veracruz (cinco).

En tanto, los estados no que reportaron secuestros durante el primer mes del año fueron: Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Colima, Durango, San Luis Potosí, Tamaulipas y Yucatán.

En total, desde diciembre de 2018 a la fecha se han documentado cuatro mil 378 secuestros, un promedio diario de 3.7.

Los estados con más casos de secuestro durante el presente sexenio han sido: Veracruz (820), Estado de México (713), Ciudad de México (378), Puebla (184) y Morelos (174).

Secuestros. (Foto: Especial)

¿Qué dicen las cifras oficiales?

Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) refieren que de diciembre de 2018 a diciembre del 2021 se han denunciado dos mil 931 secuestros.

La principal diferencia entre las cifras oficiales y lo que reporta Alto al Secuestro radica en que la organización recopila los secuestros que se documentan en medios de comunicación, mismos que necesariamente no on denunciados, pues hay que recordar que este delito no se persigue de oficio.

Tipos de secuestro

Existen varios tipos de secuestro, los cuales tienen distintos patrones, por ejemplo, en el secuestro exprés, que es la privación ilegal de la libertad por un período corto de tiempo, se busca una ganancia rápida. Los pedidos de rescate son montos pequeños o más fácilmente obtenibles.

De acuerdo a la UNAM, también hay secuestros extorsivos, cuyas víctimas son, generalmente, personas con solidez económica.

De igual forma, también están los secuestros virtuales, es decir, lo que no existen, pero en donde los delincuentes se aprovechan de la ausencia de una persona para poder extorsionar.

Los lugares donde más comúnmente ocurren secuestros son en el trabajo o casa, restaurantes o sitios cercanos al domicilio.

Lo más leído: