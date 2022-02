AMLO presenta informe ante crisis de violencia que viven periodistas en México

Durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador se presentaron los avances que existen ante el asesinato de periodistas en el país, especialmente en Tijuana, Baja California, donde fueron asesinados en enero pasado Lourdes Maldonado y Margarito Martínez.

Desde Tijuana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, reiteró su solidaridad con familiares y amigos de reporteros asesinados. “Sabemos de la importancia de atender la demanda de justicia de las familias afectadas y de dar resultados certeros, porque no sólo es la responsabilidad y nuestro deber, sino también nuestra convicción”.

[ Agresiones contra periodistas son un ataque directo a la sociedad: ONU México ]

Añadió que seguirán trabajando con el Mecanismo de Protección de Periodistas de la Secretaría de Gobernación para que proporcione apoyo a quienes lo necesiten.

Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública, informó los avances en las investigaciones de casos que han atraído la atención de la opinión pública y del gremio periodístico

Lourdes Maldonado

Sobre el asesinato de la periodista, ocurrido en Tijuana, Mejía señaló que desde el 25 de enero hubiera se constituyó una “fuerza de tarea” con la Marina, Sedena, Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y la Coordinación Antisecuestros.

“Queremos reconocer el apoyo vecinal para poder ir generando imágenes que nos permitieron, finalmente, tener resultados positivos”, comentó Mejía.

“Se pudo ubicar, como ya lo hemos comentado, un vehículo taxi que fue en el que llegaron los perpetradores y en el cual emprendieron la huida. Ya están detenidos y vinculados a proceso penal por homicidio. Se otorgó seis meses de investigación complementaria para las personas Erick ‘N’, Guillermo ‘N’, y Kevin ‘N’, que son tres autores materiales, copartícipes del homicidio de Lourdes Maldonado”.

Finalmente, se siguen diferentes líneas de investigación para dar la autoría intelectual y también para complementar a otro sujeto que consideramos que va a ser la clave para el tema de la autoría intelectual.

Margarito Martínez

Sobre el reportero gráfico acaecido, Mejía explicó que no se descarta una posible vinculación de un grupo criminal. “Hay un trabajo muy sólido de inteligencia y de acopio de indicios; sin embargo, convertir la inteligencia en acciones para judicializar tiene un grado de complejidad, sobre todo para poder otorgar las medidas por parte de los jueces de control, pero hay mucha confianza que con toda la información de inteligencia y los indicios en muy breve tiempo se puedan ya generar mandamientos judiciales para cateos y órdenes de aprehensión”, añadió.

Nezahualcóyotl Cordero

En el caso del reportero que sobrevivió a un atentado, explicó que, quien intentó matarlo, ya está vinculado a proceso con prisión preventiva, en este caso oficiosa.

También se informaron avances en otros casos, como el asesinato de Heber López Vásquez, en Salina Cruz, Oaxaca; Julio Valdivia, José Luis Gamboa Arenas y Jacinto Romero, en Veracruz; Fredy López Arévalo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas; Javier Valdez en Culiacán, Sinaloa y Miroslava Brech, en Chihuahua; entre otros.

Pese a diferencias, AMLO dice garantizar libertad de prensa

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador, señaló que no se permite impunidad para nadie. “Esa es una diferencia que considero importante con relación a los anteriores gobiernos. Nosotros no establecemos relaciones de complicidad con nadie y el que comete un delito es investigado y castigado, sea quien sea”.

“Lo segundo que considero también relevante es que el Estado no es el principal violador de los derechos humanos, como era antes. No hay crímenes de Estado, no hay masacres, no se ordena desaparecer a nadie, no existe el nivel de letalidad que se presentó durante el periodo de Felipe Calderón en que siempre en los enfrentamientos entre Fuerzas Armadas del gobierno y delincuencia eran más los muertos que los heridos y detenidos, y eso lo podemos probar. No se ordena desde el poder asesinar a nadie. No somos iguales”, concluyó.

López Obrador fue cuestionado por reporteros locales sobre los asesinatos de periodistas. Sonia de Anda, de Esquina 32, señaló: “trabajamos bajo la sombra de ser atacados y asesinados por nuestro trabajo y los crímenes que se cometen en nuestra contra no se aclaren. Aquí, desde Tijuana, donde enterramos a dos nuestros colegas Margarito Martínez y Lourdes Maldonado en menos de una semana, no dejaremos de exigir justicia, porque no se mata la verdad matando periodistas”.

Además, de Anda expresó los nombres de los cinco periodistas asesinados este año en voz alta para que no sean olvidados. A los compañeros presentes, a manera de homenaje les pedimos unirse con un solo ‘presente’.