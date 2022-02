Pide AMLO que su hijo no demande en el caso de la Casa Gris

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó desconocer la posibilidad de que la Fiscalía General de la República (FGR) inicie una investigación por corrupción en el caso de Andrés Manuel López Beltrán -y su esposa Carolyn Adams- con la petrolera Baker Hughes (conocido como la Casa Gris). Sin embargo, recordó que “el que nada debe, nada teme”.

“No tengo información. En caso de que se abra la carpeta, no hay problema. Todos debemos de comparecer. El que nada debe, nada teme”, comentó el mandatario.

“Ha quedado de manifiesto que es una campaña de desprestigio, bajo la máxima del hampa del periodismo, de que la calumnia, cuando no mancha, tizna. [Los opositores] arman todo esto para debilitar la autoridad del Gobierno, en especial mi autoridad”, comentó el mandatario.

“Si van a presentar denuncias, que se les dé curso, en contra de José Ramón, su esposa. Y que si ellos lo desean, que hagan lo propio, pero yo les recomendaría que no. Que respondan si hay denuncia, pero que no denuncien. Imagínense si yo me pongo a denunciar a los que me calumnian, pues no tengo tiempo para gobernar. Hay que tenerle confianza al pueblo de México, que es de los más despiertos del mundo ”, comentó López Obrador.

Documentos desmienten la campaña contra la familia de hijo de AMLO https://t.co/3MIDuMY0RN pic.twitter.com/GQGvqHdFNT — José Ramón López Beltrán (@_30JR40_) February 20, 2022

El presidente consideró que estas acciones son parte de la “frustración” de la oposición frente a su Gobierno. “Imagínense, destinan dinero para desprestigiarme y tenemos 70% de aprobación. La gente está muy contenta”, añadió.

AMLO habla de la consulta de revocación de mandato, pese a veda electoral

En la frontera de la veda electoral, López Obrador recordó que para quienes quieran cambiar la forma de Gobierno, habrá una consulta de Revocación de mandato el próximo 10 de abril e hizo un llamado a participar en ella.

“Si están inconformes, y piensan que estábamos mejor antes, tienen esa oportunidad de expresarlo. Sin gritos, ni sombrerazos. Esa es la democracia, no con labor de zapa, es decir, queriendo debilitar al gobierno con guerra social, con campañas de odio, de desprestigio”, concluyó.