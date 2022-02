Metanfetamina gana terreno, hay boom de decomisos en el inicio de 2022

En México, la marihuana fue desplazada por las metanfetaminas y se ubicó como la segunda droga más decomisada entre el 21 de enero y el 20 de febrero, de acuerdo con el informe de Seguridad presentado por el Gobierno de México este lunes, durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En el periodo mencionado, se decomisaron 5 mil 502 kilogramos de marihuana; que es la mitad de los 11 mil 778 kilogramos de metanfetaminas. El tercer lugar lo ocupan los 4 mil 981 kilogramos de cocaína.

En cuanto a las operaciones para el combate al narcotráfico, se decomisaron en ese mes 53 kilogramos de heroína, además de fentanilo -con 116 kilogramos- y se desmantelaron tres narcolaboratorios.

Decomisos de droga en el mes anterior (Presidencia de la República)

“Ya no es el tiempo de antes”: AMLO

El presidente hizo mención del tema en su conferencia de prensa matutina. “Para los conservadores, pañuelito blanco, no hay corrupción, ya no es el tiempo de los gobiernos pasados”, añadió.

“Por eso resistimos, porque si no tuviésemos autoridad moral no podríamos avanzar, bueno, no podríamos hacer ninguna denuncia a la mafia del poder, ni a la delincuencia organizada”, añadió.

3 PREGUNTAS CON

Héctor Segovia Tavera especialista de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle.

¿Por qué se da este cambio a decomisar drogas sintéticas?

Son los datos que tenemos, en sexenios anteriores veíamos cómo, por ejemplo, se quemaba la droga, pero ahora nada más sabemos los informes que nos dan. Eso es algo muy importante, porque en sexenios pasados sí se hacía y en el sexenio actual ya no hubo nada más.

A pesar de estos informes, lo que vemos es un incremento en la violencia. Por ejemplo, lo que sucede en los estados de Zacatecas, Michoacán, Guerrero, Sonora, Quintana Roo. ¿Cómo está esa situación tan especial? ¿Se está pensando únicamente en la droga y se está respetando a los traficantes?

Es algo muy delicado, está el decomiso de marihuana, pero vemos que en el Senado -desde la mañana hasta la noche- se está vendiendo y exigiendo la ley sobre la marihuana. O sea, no es coherente en esa situación

¿Qué resultados existen para considerar estas drogas como estratégicas? ¿Qué impacto tienen en las zonas de decomiso?

Hay lugares que ya son fantasma, en Michoacán o Zacatecas, porque no se ha podido frenar la violencia. Ahora se ha incrementado en la Ciudad de México las casitas de venta de droga.

Vemos spots en televisión sobre el consumo de drogas, pero por otro lado vemos que se permite, por ejemplo, hablar de marihuana para fines de recreación. No hay coherencia en lo que se dice y en lo que se hace.

El hecho de que se ponga más foco hacia estas drogas sintéticas en México, ¿Qué refleja? ¿Se está incrementando el consumo en México o el operativo es evitar que lleguen a Estados Unidos?

En México ya se está consumiendo, eso también es otro problema muy grave. Y ya incluso hay una droga que se llama Crocodile, que es lo peor de lo peor. Ahora, si Estados Unidos no consumiera tanta droga, pues México no estaría enviando tanta droga.