Legisladores mexicanos por fin se ponen de acuerdo... en rechazo al ataque a Ucrania

En el Congreso de la Unión todos los Grupos Parlamentarios se unieron por primera vez, pero esta vez para condenar el ataque de Rusia a Ucrania.

En entrevistas por separado, senadores y diputados se pronunciaron en contra de esta acción internacional e hicieron un llamado para privilegiar la paz antes de cualquier armado.

En su calidad de presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal lamentó lo que sucede en aquella región del mundo, por lo que urgió a para buscar una solución pacífica.

Nuestro apoyo y solidaridad estará con las víctimas, las mujeres, hombres y niños inocentes que enfrentan este ataque no provocado y temen por sus vidas.

Claro que condenamos enérgicamente el ataque de Rusia a Ucrania y el uso ilegitimo de la fuerza. Es un horror tener que esconderte bajo detrás o debajo de algún mueble para que no te alcance una bala perdida, que en la madrugada se vea una columna de fuego y humo por tu ventana.

No hay justificación alguna ni argumento para llevar a cabo esa invasión. México debe pronunciarse de forma contundente en contra de estos actos. La invasión que está sucediendo es inadmisible, no basta con apegarse con los principios de no intervención y el presidente defienda los principios de la Constitución y promueva la defensa de los derechos humanos.