Pide AMLO que el CJNG cambien de nombre porque “afecta a Jalisco”

El presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se cambie de nombre, debido a que “afectan a Jalisco”; ante los hechos de violencia generados por la organización criminal.

López Obrador hizo la sugerencia debido a los hechos en la comunidad de San José de Gracia, ubicada en Michoacán, pero colindante con Jalisco.

Tras el informe que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana presentó sobre la masacre del fin de semana en Michoacán, el presidente fue cuestionado si continuará con la política de “Abrazos, no balazos” para enfrentar a la delincuencia.

“Sí, estoy convencido de eso, lo que pasa que lleva tiempo, esto ya estaba. Pero lo que estamos buscando es que los jóvenes ya no sean enganchados, quitarles a los delincuentes ya definidos, quitarles a los jóvenes, que no tengan un ejército de reserva, que los jóvenes tengan posibilidad de trabajo, de estudio. Eso no lo hacían antes, lo único que llegaron a hacer fue llamarles a los jóvenes ‘ninis’ de manera despectiva, discriminatoria, que ni estudian ni trabajan, pero no se atendía a los jóvenes”, respondió el presidente.

[ “Entrenamiento” de terror: reclutas del CJNG son obligados al canibalismo ]

El mandatario afirmó que atender las causas de la violencia “lleva tiempo”. “Imagínense cuántos años de abandono, cuántos años de querer resolver el problema sólo con medidas coercitivas. ¿Se acuerdan cómo decían? ‘No va a temblar la mano, la ley es la ley’, se ponían ahí, y lo llevaban a la práctica, querían resolver los problemas con masacres del Estado contra la delincuencia”, dijo AMLO.

El presidente señaló que en una visita reciente a Nayarit recordó el día en que un helicóptero de la Marina realizaron un operativo, en el que murió abatido el H2, cabeza del grupo delictivo Beltrán Leyva. “Me tocó ver en la noche cómo ametrallaban desde un helicóptero a un grupo, y jóvenes muchos, hubo hasta una polémica en ese momento. Entonces, eso no”, comentó el presidente.

[ Departamento del Tesoro de EU sanciona a mexicano del Cártel Jalisco Nueva Generación ]

Finalmente, López Obrador dijo que las críticas a su estrategia de seguridad son parte del “coraje que tienen contra nosotros”.

“Nos robaron la Presidencia de la República, no fue poca cosa, y lo que causaron con ese fraude es todo esto que estamos viendo en San José de Gracia. ¿De dónde surgieron estos grupos? Del gobierno que se impuso mediante el fraude, que declaró la guerra, que no atendió las causas de la inseguridad, de la violencia”, añadió.