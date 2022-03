Presionan activistas y empresarios uso legal de vaporizadores en México: ‘somos vapeadores, no fumadores’, alegan

El uso y comercialización de cigarros electrónicos en México encendieron el debate tanto en la Cámara de Diputados como el Senado de la República, en donde se abordaron los pros y contras de estos dispositivos de nicotina.

Tras su prohibición nuevamente por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) el año pasado, grupos de vapeadores insistieron que los presuntos daños a la salud por este tipo de cigarros siguen sin comprobarse de forma oficial.

Por ello, solicitaron a diputados federales y senadores elaborar una serie de iniciativas que permitan la regulación de los llamados vapeadores, pues, acusan, han sufrido de una embestida del gobierno federal de la Secretaría de Salud del gobierno federal para prohibirlos en esta administración.

Incluso afirmaron que las autoridades de salud a nivel federal siguen sin demostrar los efectos nocivos que alertaron en años pasados sobre la comercialización en México y para los consumidores.

Desde el palacio de San Lázaro, Juan José Cirión Lee, presidente de la organización civil Mundo Vapeando, dijo que se abrieron una serie de oportunidades tras el fallo a favor de los vaporizadores que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el 19 de octubre pasado.

Por lo anterior, el activista dijo que los esfuerzos ahora deben enfocarse en formular un marco regulatorio específico para los vaporizadores, por lo que advirtió que sería un grave error pretender regular a los dispositivos electrónicos con la Ley General para el Control del Tabaco.

Los artículos alternativas no deben prohibirse sino regularse, pero no es suficiente una regulación que las equipare al cigarro, sin valorar la evidencia científica que claramente las posiciona no solo como menos dañinos, sino como una alternativa viable para dejar de fumar.

— comentó el especialista.