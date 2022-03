AMLO pide analizar posible vacunación a menores por “efectos secundarios”

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la eventual vacunación a niños de 5 a 11 años de edad en San Luis Potosí debe analizarse “con cuidado”, debido a que todavía no hay autorización y ni hay vacunas específicas para niños. “Creo que sólo Pfizer tiene, y no está todavía muy claro, y tenemos que cuidar mucho a los niños y cuidarnos todos porque hay efectos secundarios”, comentó el mandatario.

La respuesta llegó tras una pregunta referente a la propuesta de Ricardo Gallardo, gobernador de San Luis Potosí, de comprar vacunas pediátricas en Estados Unidos. Durante las últimas semanas, Gallardo Cardona, ha mencionado que la entidad podría, próximamente, contar con vacunas contra COVID-19 para niños menores de 5 años en adelante.

El gobernador potosino informó que trabaja en coordinación con el condado de Brownsville, quienes han puesto a disposición las dosis que se necesitan de la Pfizer Pediátrica. Esta vacuna le costaría al gobierno estatal entre 30 y 35 dólares por dosis (740 pesos mexicanos aproximadamente).

“Esto lo puede resolver la Secretaría de Salud. Ya hay una política sobre la aplicación de vacunas. También, si es necesario y si está autorizado por organismos internacionales relacionados con la salud, como la Organización Mundial de la Salud. Pero eso el martes, que es el día que dedicamos a informar sobre la salud, podría contestarlo el doctor Hugo López-Gatell”, señaló López Obrador.

El presidente señaló que “todo el que quiera ayudar y que quiera aportar recursos para que se tengan más vacunas, bienvenidos todos los que quieran contribuir a ayudar”; sin embargo, señaló que “hay que hacerlo si es recomendable, si se tiene que hacer en niños, porque todavía no hay autorización y no hay vacunas específicas para niños, creo que sólo Pfizer tiene, y no está todavía muy claro”, comentó AMLO.

López Obrador señaló que “la vacuna ayuda mucho; pero, de todas maneras, aun cuando ya vamos de salida de esta nueva ola, estamos constatando que hay efectos, vamos a decir, secundarios por Covid, y no se sabe si pueden atribuirse a la vacuna que protege, pero que el organismo tiene que ir resolviendo, absorbiendo lo que contiene y demás”.