¿Se debe o no felicitar a las mujeres en el 8M?

No han quedado muy atrás los años en los que era más común que mujeres recibieran todo tipo de felicitaciones el 8 de marzo (8M), cuando se conmemora el Día Internacional de la Mujer.

Aunque pasa menos seguido, todavía las personas, sin importar género, felicitan en whatsapp, por correo electrónico o en persona a las mujeres en ‘su día’.

Y pese a que no tiene nada de malo, la mayoría de quienes lo hacen no tienen dolo y muchas mujeres se sienten halagadas por las felicitaciones, algunos colectivos feministas, como la Marea Verdad, consideran que no es una fecha que se deba celebrar, sino conmemorar la lucha feminista por derechos.

La situación violenta que viven las mujeres en el mundo, y particularmente en México, hace que la fecha del 8M se considere de protesta contra los feminicidios, la desigualdad y otros problemas que afrontan día con día.

La pugna por los derechos de la mujer en todo el mundo la igualdad de condiciones frente a los hombres llevó a la Organización Nacional de las Naciones Unidas (ONU) a decretar en 1975 de manera oficial el Día Internacional de la Mujer cada 8 de marzo, fecha que ha ganado popularidad a lo largo de la última década.

Previamente, después de la Segunda Guerra Mundial ya se conmemoraba, como una muestra de apoyo por la visibilización de las condiciones de inequidad de las mujeres en el plano social y una lucha por avanzar en la consolidación de todos sus derechos.

Los orígenes del movimiento de mujeres y el día se remontan a Estados Unidos y Dinamarca. En la Unión Americana, cuando existían problemas de esclavitud y emancipación de las mujeres, el Partido Socialista de Estados Unidos lo celebró por primera vez el 28 de febrero de 1909 y así sucesivamente el último domingo del mes hasta 1913.

Por su parte, en Copenhage, la capital de Dinamarca, las mujeres se reunieron en la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas en 1910, todo esto con el objetivo de organizar una jornada anual de la mujer para obtener el derecho al sufragio de manera universal.

Así, en esta cronología y luego de las Revoluciones que vivió Europa en 1848, el movimiento de mujeres ganó terreno y sumó a sus exigencias el derecho de la mujer a desempeñarse laboralmente, a tener formación profesional y a no ser discriminadas en su trabajo.

El trabajo de la ONU y diferentes organizaciones, desde la promulgación oficial del Día Internacional de la Mujer cada 8 de marzo se ha centrado en la lucha de género y el reconocimiento por igual de los derechos que gozan los hombres.

En este sentido, uno de los avances más importantes de la comunidad internacional se alcanzó gracias a la firma de la Declaración y Plataforma de Beijing por 189 gobiernos.