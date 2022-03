Desde la palma de tu mano puedes saber cuáles gasolineras tienen precios más bajos

La noche del miércoles, en algunas gasolineras de la Ciudad de México, los automovilistas se sorprendieron al observar que el litro de la gasolina Premium alcanzó más de 30 pesos por litro, entre otras cosas por el impacto de la guerra en Ucrania sobre el mercado internacional de los combustibles.

Ante esta situación, el presidente Andrés Manuel López obrador negó que sea una situación que se registre en todo el país y confió que no habrá mayores incrementos: “La buena noticia es que no van a aumentar ni las gasolinas, ni el diesel, ni el precio de la energía eléctrica. Es importante porque nosotros, a diferencia de otros países, podemos obtener precios bajos por dos razones: producimos petróleo y ya somos más autosuficientes”.

Una opción que tienen los automovilistas para saber dónde se puede conseguir la gasolina con los precios más bajos y con litros completos es “Tanque lleno”, de acuerdo con su descripción, además de consultar cuánto cuesta la gasolina también se puede verificar la calidad de los servicios que se ofrecen en las estaciones.

“Los precios que muestra Tanque Lleno están basados en los reportes que las gasolineras hacen a la Comisión Reguladora de Energía. Si las gasolineras no reportan sus precios o no los actualizan oportunamente, la App no mostrará precios correctos”.

También se puede consultar el historial que tienen las gasolineras ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), ya que algunas estaciones se han negado a ser revisadas cuando van inspectores de esa dependencia.

“Te decimos que estaciones no han actualizado sus precios para que no vayas en vano. Puedes agregar gasolineras favoritas para hacer un filtro y buscar precios sólo en ellas, la búsqueda es rápida, entra a la App y presiona un botón que te llevará directo a la estación de servicio que más te conviene”, añade la descripción de la aplicación.

Otra opción es “GasApp” en donde la ubicación se determina por medio de la aplicación de mapas favorita del usuario, como Apple maps, Google maps, Waze, entre otras, esto permite conocer la gasolinera más cercana a la ubicación del automovilista y conocer los precios que ofrece.

“Mostramos en el mapa un marcador por cada gasolinera registrada en la Comisión Reguladora de Energía, cada color indica el tiempo de actualización de los precios: Actualizado a la fecha actual, hace uno, dos, tres o más días. Busca dentro del mapa por lugares o zonas para moverte más rapidamente”, explica la descripción de esta herramienta.