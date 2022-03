“Algunos mexicanos se quedaron por su voluntad”, confirma embajadora de México en Ucrania

La embajadora de México en Ucrania, Olga Beatriz García Guillén, aseguró que no todos los mexicanos serán repatriados, ya que algunos por voluntad propia decidieron quedarse en Ucrania.

La embajadora informó que aproximadamente 30 mexicanos junto con sus familias decidieron permanecer en Ucrania por su voluntad, principalmente mujeres que se quedan con sus esposos reclutados por el ejército para enfrentar a las fuerzas rusas.

“Caso por caso les hemos preguntado si voluntariamente quieren salir de Ucrania, algunos nos han dicho que no. Unos siguen todavía allá en Ucrania, no van a salir por razones personales, decidieron no hacerlo, alrededor de 30 personas”.

“Los que se están quedando es por razones personales. La mayoría es porque las esposas no quieren dejar a sus esposos, por el tema del reclutamiento militar, ustedes saben que es una decisión del gobierno ucraniano de no dejar salir a los ucranianos que tengan entre 16 y 60 años, entonces muchas de las mujeres casadas con mexicanos no quieren abandonar a sus esposos”, explicó la representante diplomática.

García Guillén y el embajador de México en Rumania, Guillermo Ordorica Robles, ofrecieron una improvisada conferencia en uno de los pasillos de llegadas internacionales, en el Aeropuerto Internacional de Bucarest, luego del arribó de la delegación mexicana con ayuda humanitaria para los afectados por la invasión de Rusia a Ucrania.

¿Los mexicanos están ubicados?

La embajadora mexicana destacó que todos los connacionales que tomaron la decisión de permanecer en Ucrania están ubicables.

“Sí, unas están en Dnipro, otras están en Kiev, otros están en Chernihiv, otras en Rivne, o sea, están en diferentes ciudades dónde ellas se van a quedar. ¿Qué ha pasado? Algunos se han movido al oeste del país para quedarse en ciudades más cercanas a la frontera, no quieren salir, entonces todas esas personas sabemos dónde están, hemos hablado con ellas, nos han dicho que no van a hacerlo”, reiteró la diplomática.

El avión de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM), Boeing 737-800 matrícula 3528, que llegó a las 12:19 horas tiempo de Bucarest, 4:19 en huso horario de la Ciudad de México, regresará el próximo martes, inicialmente, con un grupo de aproximadamente 60 mexicanos con sus familias.

