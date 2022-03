‘No estamos locos, estamos enfermos’, asegura mujer con disautonomía

Los enfermos de disautonomía muchas veces son tachados como locos, locas o flojos porque en México no hay especialistas para detectar esta enfermedad invisible y mucho menos para atenderla.

Lo anterior lo contó a Publimetro Marit Arvelay, quien desde hace 17 años padece esta enfermedad que le causa cansancio en exceso, migraña, vómito, enrojecimiento de la piel y sudoración, entre otros síntomas.

Refiere que por lo general esta enfermedad, que no es rara porque se estima que la padecen 70 millones de personas en el mundo, comienza generalmente en la adolescencia, por lo que médicos y especialistas no le dan la importancia adecuada y la confunden con ansiedad, pánico, depresión o problemas hormonales “que se quitan cuando te cases y tengas hijos”.

Detalló que la disautonomía es una condición crónica que provoca la discapacidad física y motriz invisible. Es la falla o disfunción del Sistema Nervioso Autónomo, el cual coordina el 90% de las funciones involuntarias viscerales y fisiológicas del cuerpo como la digestión, presión, pulso, temperatura, cuestiones hormonales, inmunológicas y cardiovascular.

Es por eso que las personas con esta enfermedad presentan cansancio excesivo, presión alta o baja, dolor de cuerpo en articulaciones y músculos, migrañas, vómitos, presión en el pecho (como si fuera un infarto), mareos, náuseas y desmayos.

Esta enfermedad es causada por dos vías: genético hereditarias y por laceraciones nerviosas o infecciones virales, y aunque no es mortal, es discapacitante, pues hay días en que las personas no pueden ni levantarse.

En México no hay médicos especialistas para detectar o tratar este padecimiento. Algunos cardiólogos lo intentan, pero fallan.

Recalca que no están locos, sino enfermos. Además refiere que viven una doble discriminación, pues hay mucha información falsa sobre esta enfermedad y sus tratamientos. Por ejemplo a ella le recetaron 16 fármacos distintos para tratarla, ninguno funcionó.

Por desgracia, dijo, este tipo de información falsa viene de artistas conocidas como Yuri o Maribel Guardia, quien afirmó que por estar enferma con disautonomía no puede tomar agua y sólo bebe Gatorade o Electrolit, “pero estas bebidas a la larga pueden causar subida de presión, que puede derivar en accidentes cerebrovasculares que pueden ser mortales”.

Asimismo, otras personas señalan que este padecimiento se puede tratar con equinoterapia, cosa que también es falsa, pues puede ser contraproducente que un enfermo con esta condición se suba a un caballo.

Por si fuera poco, afirmó Marit Arvelay, algunos médicos recetan y trafican con la midodrina y fludrocortisona, fármacos que supuestamente ayudan a combatir la enfermedad, pero que únicamente se pueden conseguir en el mercado negro y que tienen efectos secundarios.

Señaló que desde marzo de 2020 ella dio la primicia a nivel mundial que la disautonomía es el nombre médico del Covid largo, por lo que urgió a las autoridades a vacunar a los menores de edad para que estén protegidos.

Asimismo, pidió que lean y estudien los reportajes y presenten una iniciativa de ley para que esta enfermedad sea reconocida como condición crónica de amplio espectro y discapacidad motriz invisible, aleatoria y con diferentes grados de severidad.

“Tenemos que aprender a sobrellevar esta enfermedad. Yo no tengo ni médico, ni tratamiento farmacológico. He desarrollado protocolos de prevención para, por ejemplo, cuando me siento desmayar, sentarme o acostarme; hidratarme con agua. Hay personas que no se pueden levantarse de la cama, por eso es discapacitante”.

— Marit Arvelay