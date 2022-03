Más de cuatro horas tardarían los pasajeros en conectarse del AICM al nuevo aeropuerto

Más de cuatro horas tardarían los viajeros nacionales e internacionales para conectarse entre el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y viceversa.

De acuerdo a la página del AICM, a partir del aterrizaje, los pasajeros que llegan de un vuelo nacional tardan entre 20 y 50 minutos para salir de la terminal; mientras que en vuelos internacionales el tiempo va de 30 a 60 minutos.

En tanto, el traslado entre una y otra terminal aérea puede tardar hasta una hora con 47 minutos, de acuerdo a google maps, o un máximo de 95 minutos, según Waze.

Si los pasajeros prefieren irse en Uber o Didi, tardarían un promedio de 86 minutos y 94 minutos en llegar, respectivamente.

Una vez en el AICM o el AIFA, los pasajeros deben presentarme en la sala de abordaje 45 minutos antes para vuelos nacionales o 60 minutos antes para despegues internacionales, esto de acuerdo con información del propio Aeropuerto.

En suma, los viajeros tardarían hasta 227 minutos desde el aterrizaje en una terminal hasta tomar un avión en la otra. Si a esto le sumamos 30 ó 40 minutos más para comer o tomar algún refrigerio muy rápido, el tiempo estimado serían de cuatro horas con 27 minutos.

De acuerdo al Gobierno Federal, sólo tomaría 57 minutos y 125 pesos conectarse entre terminales aéreas, pero no se especificó en qué horario o medio de transporte se puede lograr esto.

Hasta el momento, por auto es la única forma que hay de ir del AICM al AIFA. Los precios del viaje en las distintas apps oscilan entre 543 y 689 pesos, en un horario con poca demanda, cuando hay mucha afluencia, estos precios pueden llegar a duplicarse.

Hasta el momento, ninguna aerolínea ha anunciado que vaya a otorgar servicio de conexión entre terminales, por lo que los viajeros deberán arreglárselas como puedan.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que llegará en menos de una hora desde Palacio Nacional al nuevo aeropuerto de Santa Lucia este 21 de marzo, día en que será inaugurado.

“Me voy a dormir aquí (Palacio Nacional) porque les voy a demostrar que voy a hacer media hora desde aquí hasta el aeropuerto. Bueno, 40 minutos porque me voy a ir a las 4:00 de la mañana. No a las 4:00 no, a las 4:00 me voy a levantar, pero me voy a ir como a las 5:00, o sea, que estar a las 6 allá. Entonces, me voy a quedar a dormir aquí”

— Andrés Manuel López Obrador