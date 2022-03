Cubrebocas nunca fue obligatorio en México, es responsabilidad individual: López-Gatell

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, recordó que en México jamás fue obligatorio jurídicamente el uso de cubrebocas, ya que el modelo de atención a la pandemia que ha preponderado en el país se basa en la confianza al pueblo de México. Por lo tanto, dejar de usarlo dependerá del nivel de transmisión y de las decisiones de las personas.

Cuestionado al respecto durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, López-Gatell señaló: “En México nunca establecimos obligaciones para el individuo. El cubrebocas nunca lo hemos establecido de uso obligatorio, porque sabemos que el pueblo de México responde de manera consciente y solidaria y esto está demostrado. Hay estudios, no hechos por nosotros, estudios por universidades extranjeras que han mostrado que México es uno de los países con más alto uso de cubrebocas y más alto cumplimiento de diversas medidas de seguridad sanitarias. Sin necesidad de volverlo jurídicamente obligatorio”.

López-Gatell consideró que, además de la confianza en el pueblo de México, también son conscientes de que las medidas coercitivas acaban teniendo efectos muy dañinos. “Hay sitios del mundo donde se establecieron toques de queda, donde hubo represión. Uno que otro episodio aquí en México, por disposiciones de nivel local, no queremos que eso pase. No hay necesidad”.

El subsecretario señaló que en México aún se aplican las distintas medidas que fueron recomendadas, incluyendo el uso de cubrebocas. “Es claro que la utilidad de las medidas depende de la intensidad de la transmisión. Cuanto más intensa es la transmisión, más útil es tener este tipo de medidas”.

La principal diferencia entre las primeras dos olas de contagios y la tercera y cuarta fue la vacunación. “La mayoría de las personas que hospitalizaron y perdieron la vida fue porque no se habían vacunado”, señaló López-Gatell, recomendando que quienes aún no cuentan con su esquema completo, acudan a ello.

“¿Puede ser que regrese la epidemia a México, a América? Si, claro que puede ocurrir. Lo he dicho siempre. En la medida de que cualquier país del mundo tenga activa la epidemia, exista transmisión del virus Sars-Cov-2, este virus puede propagarse más allá de las fronteras, o a otras regiones, particularmente si la cobertura de vacunación es muy reducida. ¿Cuándo puede ocurrir esto? No se sabe. No hay manera de predecirlo”, añadió el subsecretario.

En algunas regiones del mundo, Europa occidental por ejemplo, están en su sexta o séptima ola; en algunos países incluso octava ola. ¿Por qué otras regiones del mundo no están en eso? No es predecible, añadió.

Finalmente, recordó que en México las medidas de prevención y atención se han dado debido al color del semáforo epidemiológico; mismo que ahora está en verde para todo el país.