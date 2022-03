En qué otros países existe la revocación de mandato y qué ha pasado con los presidentes

La consulta de revocación de mandato ha ganado terreno en diferentes países del mundo con la idea central de poner a discusión el desempeño del presidente en turno y servir de contrapeso para los ciudadanos.

Este ejercicio en ocasiones ha catapultado gobiernos estatales en Estados Unidos, en donde se ha votado para calificar el desempeño de gobernadores Por ello, la aplicación de esta consulta en México por primera vez sienta un precedente histórico a propuesta de Andrés Manuel López Obrador.

Por ejemplo, en el vecino del norte se realiza la consulta a petición del funcionario o incluso por parte de los ciudadanos, quienes llamarán a rendir cuentas al servidor público en los primeros tres años de su gestión.

Y es que la figura existe desde hace casi cien años, aunque tiene sus limitantes, pues se puede realizar en el ámbito estatal y no federal como en Alaska, Kansas, Nueva Jersey, Arizona, Luisiana, Dakota del Norte, California, Míchigan, Oregón, Colorado, Minesota, Rhode Island, Georgia, Montana, Washington, Idaho, Nevada y Wisconsin.

Si bien la defición puede cambiar en cada país, la revocación de mandato es en escencia un mecanismo de participación ciudadana que busca consultar, mediante una votación, a la población sobre si desea que un funcionario electo continúe en su puesto o sea destituido.

Sin embargo, es en los países latinoamericanos como Bolivia, Ecuador, Venezuela -y ahora México,- el ejercicio sí contempla la remoción del presidente, a diferencia de Suiza y Estados Unidos.

En Venezuela, la consulta fue instituida en la Constitución de 1999 y aplicada por primera vez en agosto de 2004 al entonces mandatario Hugo Chávez Frías, luego de un acuerdo con la oposición y en un ambiente de tensión entre ambas partes.

Para realizarla, se requirió de la recolección de 2.4 millones de firmas que fueron validadas por el Centro Nacional Electoral (CNE), el día de la votación la participación ciudadana fue del 70 por ciento y Chávez Frías fue revalidado en el cargo con el 60 por ciento de los sufragios.

En Bolivia se realizó en 2008 por Evo Morales

En Bolivia, el ejercicio se realizó un año antes de que entrara en vigor la Constitución de 2009, la cual lo reglamentaba, por iniciativa del propio presidente, Evo Morales Ayma, y que incluía al vicepresidente, así como a todos los gobernadores departamentales. En los comicios, Morales Ayma obtuvo el 67.4% de los votos para seguir al frente del ejecutivo, con una participación del 83.2% del padrón.

Por su parte, en Ecuador la herramienta fue aprobada en 2008, siendo mandatario Rafael Correa, aunque no se ha aplicado, además de que la solicitud se puede presentar una vez cumplido el primero y antes del último año del periodo de la autoridad electa. La solicitud debe ser respaldada por no menos del 10% del padrón electoral y en el caso del ejecutivo no menor al 15%.

Mientras que en Argentina la revocación de mandato se ha ampliado pero a nivel local, en provincias como Córdoba, Entre Ríos, Chaco, Misiones, Neuquén, entre otras, en las que está presente desde el siglo pasado.

En el caso de México, el ejercicio fue una de las propuestas de campaña del presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien ha señalado que es importante para que la población decida sobre el rumbo del país y que aplicó cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de México.

Fue en 2019 cuando el Congreso de la Unión aprobó una reforma constitucional para crear la figura de la revocación de mandato y este año hizo lo mismo con su ley reglamentaria.

La herramienta puede ser solicitada por el 3% de los ciudadanos inscritos al padrón electoral en al menos 17 estados y para ser vinculatoria, es decir con efectos reales, se requiere de la participación de al menos el 40% o 37 millones de personas.

En tanto, el ejemplo más antiguo de dicho tipo de consulta popular se instituyó en Suiza, a mediados del siglo XIX, aunque estuvo limitado a seis de los 26 cantones (o provincias).

En qué otros países se realiza este ejercicio