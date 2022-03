¡Hay tiro! AMLO se lanza contra DiCaprio por defensa de la vaquita marina

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al actor Leonardo DiCaprio de defender “por fama” a la vaquita marina de la extinción y de llegar al Mar de Cortés en un yate, siendo el barco el medio de transporte más contaminante del mundo.

En medio de la polémica que provocó la campaña “Sélvame del tren”, en la que varios famosos como Eugenio Derbez, Rubén Albarrán y Natalia Lafourcade pidieron frenar el tramo 5 del Tren Maya, para no destruir la selva, el presidente consideró que muchas de las participaciones de estos famosos fueron por ser conservadores; aunque algunos quizás fueron engañados.

“Existe también la deshonestidad en artistas, científicos, intelectuales y es normal. A estos famosos o les pagaron o lo hacen por convicción, porque les molesta mucho lo que está sucediendo en el país. Son adversarios nuestros y algunos están muy desinformados”, señaló el presidente López Obrador.

Visita de Leonardo DiCaprio a México en 2017. El Presidente Enrique Peña Nieto encabezó se reunió en la Residencia Oficial de Los Pinos con Leonardo DiCaprio y Carlos Slim Helú, durante la cual se firmó un Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de la República y las fundaciones que ambos encabezan, en el que se acordó adquirir mayores compromisos para proteger los ecosistemas marinos en el Golfo de California, y en especial a la Vaquita Marina. (Presidencia/Presidencia)

“Había uno que claramente estaba leyendo, yo creo que todos. Me recordaban a algunos políticos de antes”, dijo AMLO sobre el uso de teleprompter en actos presidenciales.

[ AMLO le responde a Eugenio Derbez y artistas contra el Tren Maya ]

López Obrador dijo que a estos famosos los pusieron a leer. “Quién sabe quién hizo los textos. No es que les hayan pagado, pero hay esa posibilidad. Pero sí costó esa producción, alguien está detrás: Claudio X. González, o los que se sienten afectados”, dijo AMLO.

El presidente consideró que no todos los famosos que lo critican se preocupan en verdad por el medio ambiente. “Estas personas, no quiero ser estricto, radical ni ofenderlos, pero no siento que tengan vocación verdaderamente ecologista. Por dinero están en contra de nosotros y los que voluntariamente quieren participar es porque tienen un pensamiento conservador, les molesta lo nuestro y también lo hacen por fama”.

[ La importancia de cambiar a energías verdes ]

En ese sentido, recordó a Leonardo DiCaprio y sus visitas al presidente Enrique Peña Nieto; aunque no los mencionó por nombre. “Yo recuerdo que un artista muy renombrado llegaba al Mar de Cortés para defender que no se extinguiera la vaquita marina y llegaba en yate. Se deben de saber que los medios de transporte que más contaminan son los barcos, pero los pobres tiburones no protestan, los tenemos que cuidar. Los barcos consumen muchísimo combustible”.

[ Entretenimiento #SelvameDelTren Famosos forman una campaña contra la construcción del tramo 5 del Tren Maya ]

AMLO señaló que muchos de estos famosos, que incluso se decían de izquierda, en verdad eran de ideología de derecha. “Simulaban ser progresistas. Ser de derecha es ser retrógrada, aunque algunos así se asumen. Pero siempre es mejor pasar por progresista buena onda y así engañan. Hay de estos famosos que hacen publicidad, que cobran de empresas que destruyen el medio ambiente, pero al mismo tiempo cuestionan estas obras que son para el beneficio del pueblo”.