AMLO critica a Eugenio Derbez por su participación en Xcaret

El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo referencia al actor mexicano Eugenio Derbez en la conferencia de prensa matutina de este lunes, aunque no para felicitarlo por el triunfo de Coda en los Premios Óscar, sino, para criticar el apoyo que el comediante dio en su momento a proyectos turísticos en Xcaret, Yucatán.

Desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, López Obrador mencionó: “Este señor, Derbez, participó en la inauguración de Xcaret, un hotel. Consiguieron permiso para tener un proyecto en cenotes. Comunicaron los cenotes con un río submarino, y nadie dijo nada”, comentó el presidente.

A diferencia de lo que ocurrió en 2019 con Alfonso Cuarón, cuando López Obrador felicitó al cineasta por su triunfo con la película “Roma”, en esta ocasión el mandatario no hizo referencia a la ceremonia de los Premios Oscar 2022. En cambio, habló de la campaña #SélvameDelTren, en la que participa Derbez y en la que critican que la construcción del tren maya dañará el ecosistema de la región.

Video: ¿El Tren Maya beneficia a las comunidades indígenas en Chiapas?

“¿Por qué la inconformidad? Porque unos no tienen la información y auténticamente se preocupan”, consideró AMLO, recordando que incluso su hijo Jesús Ernesto le hizo la misma crítica por falta de información. “Otros, pues actúan de mala fe. Poco a poco, se va a ir sabiendo más, pero en todo esto también hay una actitud clasista. ¿Qué no vive gente ahí? ¿Qué esa gente que vive ahí no tiene conciencia de la importancia de proteger el medio ambiente? ¿Solo los de la élite de la capital o del extranjero son los únicos “hombres de ciencia y conciencia” como se decía en la época de la Colonia? Es ofensivo. Se hicieron consultas en todo el territorio, la mayoría estuvo a favor. ¿Ustedes creen que podríamos hacer una obra de estas sin el consentimiento de la gente?”, añadió López Obrador.

El presidente afirmó que el Tren Maya es una obra que busca tener sana convivencia con la naturaleza, y como ejemplo de ello señaló que en los cenotes de Tulum se contempla hacer viaductos para no afectar los ríos subterráneos; además de que se están sembrando más de 200 mil hectáreas y que el tramo desde Mérida hasta Chetumal del tren es eléctrico.