AMLO critica llamados a no votar en la consulta de revocación de mandato

El presidente Andrés Manuel López Obrador despotricó contra los llamados a no participar en la consulta de revocación de mandato, pues aseguró que “todo tiene un efecto búmeran”.

“Si se dedican al noble oficio de la política, lo primero que tienen que hacer es conocer al pueblo; eso es lo primero, porque sin pueblo no hay nada. Como decía el presidente Juárez: ‘Con el pueblo, todo; sin el pueblo, nada’. No puede ser que alguien esté en la actividad política y que no le tenga amor al pueblo, pero ni siquiera conozca los sentimientos del pueblo, que es lo que pasa”, comentó AMLO sobre funcionarios públicos que han llamado a no participar en la consulta.

Por otro lado, consideró que es “muy lamentable” que el Instituto Nacional Electoral “o promueva la consulta”, aunque existen campañas de difusión al respecto.

“Me estaba mostrando mi esposa Beatriz un cartelito del INE difundiendo la consulta de revocación del mandato”, comentó AMLO; sobre una hoja pegada en una barda para difundir la instalación de casillas.

“No me pueden sancionar porque no estoy llamando a votar en un sentido o en otro, lo que estoy es convocando a la gente a que participe, porque es mi deber”, añadió el mandatario.

Que ciudadanos participen, aunque no puedan votar: AMLO

Finalmente, el presidente hizo un llamado para que las personas cuya credencial haya vencido, y no puedan votar, participen. “Que ayuden como buenos ciudadanos que son, promoviendo el que la gente vaya a votar; que digan: ‘Yo no puedo porque había normas y no me enteré’ o ‘se me hizo tarde’ o de plano ‘no me dieron facilidades y ya no voy a poder participar’, pero ‘es importante la democracia, es importante participar’, sin que orienten a nadie en un sentido o en otro, nada más de que participemos”.