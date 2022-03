¿Marcaje personal? Las publicaciones que ordenó borrar el INE a Sheinbaum

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, ha tenido que borrar tres publicaciones de redes sociales por orden del Instituto Nacional Electoral (INE), debido a que supuestamente ha violado la veda por la consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Por lo anterior, la mandataria capitalina acusó -en conferencia de prensa- al INE de realizarle un marcaje personal pues ahora ‘todo lo están asumiendo como una manifestación con lo que va a ocurrir el 10 de abril’.

La decisión de Sheinbaum Pardo tras las acciones del INE en su contra será impugnar nuevamente por el último ordenamiento, pues explicó que esencialmente en la veda no se pueden pagar logros del gobierno, algo que descartó se esté haciendo.

“Eso no quiere decir que no podamos estar informando a la ciudadanía, sin necesidad de abrir un nuevo programa social, que también, no se podría hacer en este momento. Entonces, creo que es una sobreinterpretación, no sé con qué objetivo”

— - agregó.