INE espera que revocación de mandato supere en participación la del juicio a expresidentes

A días de la celebración de la consulta de revocación de mandato, la consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Astrid Humphrey Jordan, aseguró que las autoridades electorales se encuentran listas para llevar a cabo el ejercicio propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En entrevista con Publimetro, la consejera Humphrey detalló que el INE realizó un esfuerzo magnífico para la logística de este elección que pondrá en evaluación la gestión del presidente de México y, en caso de que esta alcance una participación del 40% de la lista nominal del padrón electoral, podrá ser vinculatoria.

Refirió que debido a la difusión que se hizo para este ejercicio proyectan que la participación de los ciudadanos en todo el país sea mayor a la que se registró en la consulta para enjuiciar a los expresidentes de México hace unos meses, la cual alcanzó una votación de poco más de seis millones de personas.

Para la operación del INE en este 2022, la Cámara de Diputados determinó una reducción de cuatro mil 913 millones de pesos, bajo el argumento de austeridad y reasignación de gasto a otras dependencias y proyectos del gobierno federal.

Ante esta situación, el Consejo General del INE asignó mil 503 millones de pesos para el proceso de la consulta de revocación de mandato aprobados mediante diversos ajustes.

La consejera del INE precisó que la revocación de mandato fue todo un proceso complejo debido a varias razones que se presentaron en el camino; sin embargo, aclaró que vio lógico que impulsaran el ejercicio funcionarios de Morena y afines al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Me parece lógico que lo hicieran, justo si se debate si una persona tiene que dejar el cargo, estas opciones tendrían que estar al alcance de todos, desafortunadamente no soy legisladora. Me toca hacer mi parte de este lado como consejera electoral.

— Precisó.