Morena, obligada a detener promoción de revocación de mandato, pero desobedece al INE

El partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), militantes y organizaciones civiles que se declararon abiertamente a favor del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la consulta de revocación de mandato tendrán que bajar —a partir del primer minuto de este 7 de abril— espectaculares y cualquier promoción que se haya hecho para este ejercicio.

El reto no es menor, pues el Instituto Nacional Electoral (INE), así como grupos de oposición denunciaron durante un “boom” de espectaculares en carreteras y vialidades de toda la república mexicana con la leyenda “#QueSigaAMLO “ , cuyo operación presuntamente estuvo a cargo de la organización civil “Que Siga la Demoracia”.

En sesión extraordinaria del INE, los consejeros electorales confirmaron que el domingo se mantendrá la veda electoral, por lo que hizo un llamado a los funcionarios de todas las fuerzas públicas abstenerse de promover la consulta durante el día de votación, así como precisó que el periodo de reflexión comenzará ese jueves.

Durante estos tres días se suspenderá la promoción de la revocación de mandato, así como de cualquier acto proselitista en el país por servidores públicos, ciudadanos, así como oenegés. Es decir, tendrán que guardar silencio para que los ciudadanos reflexionen su voto para este 10 de abril.

Pese a esta advertencia, la organización civil “Que Siga la Democracia” mantiene una serie de publicaciones en redes sociales en donde pide que se vote a favor del presidente, así como se le ha señalado de ser la responsable de los anuncios que aparecen en espectaculares con la imagen del tabasqueño.

Adicional a ello, se suma los foros que ha convocado en toda la república mexicana para pedir que salgan a votar este 10 de abril en donde ha entregado folletos y lonas para promover este ejercicio.

En tanto, Lorenzo Córdova cuestionó la Ley Federal de Revocación de Mandato (LFRM), que impulsó Morena, la cual impide que el INE siga promueva la consulta en estos últimos tres días previo a la realización del ejercicio, periodo en el que la gente estará en busca de información.

Me temo, ojalá me equivoque a menos que haya otro razonamiento sesudo, para construir una trampa narrativa al instituto. Le impiden legalmente al instituto promover la revocación de mandato y públicamente acusan al instituto de no querer promoverla.

— Dijo el consejero presidente del INE al representante de Morena ante el órgano electoral, el diputado Mario Llergo.