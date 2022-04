Ley: ¿cuándo definirá la Cámara de Diputados la reforma eléctrica?

Aún cuando avalaron que la reforma eléctrica se discutiría hasta junio, el Grupo Parlmentario de Morena determinó que será próximo martes 12 de abril cuando se aborde en la Cámara de Diputados la propuesta que mandó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

La Junta de Coordinación Política de San Lázaro determinó por unanimidad realizar dos sesiones exclusivamente para tratar el tema.

Por lo que el 12 de abril a las 10 de la mañana, iniciará la primera para la publicidad del dictamen de la reforma eléctrica, y concluido el procedimiento se dará por terminada para iniciar una segunda sesión para iniciar con el análisis y discusión del documento

Ignacio Mier, coordinador de la fracción parlamentaria de Morena aseguró que se trabajará en función de lo que determinen el lunes las comisiones unidas en el recinto legislativo federal.

Mientras que la vicecoordinadora de Morena, Aleyda Alavez expuso que se está considerando sumar al dictamen, más de seis propuestas hechas por la coalición “Va por México”.

Tras la reunión de la Jucopo, indicó que están trabajando con todos los partidos para lograr la mayoría calificada que permita avanzar en la reforma del presidente AMLO.

Ahora, la mayoría calificada se está construyendo. Yo creo que también a mí me gustaría porque no es la primera vez que se nos dice que no le movemos ni una coma, eso es una frase muy inapropiada para una reforma constitucional-

— Confirmó la diputada.