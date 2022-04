“No están informados”, responde AMLO a la ONU sobre desapariciones forzadas en México

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) “no tiene toda la información” o “no están actuando con apego a la verdad”, tras señalar que servidores públicos y el crimen organizado son responsables del creciente número de desapariciones forzadas en México, en los hallazgos publicados esta semana.

En el informe dado a conocer este martes, el Comité instó a acciones inmediatas para acabar con la impunidad absoluta y a una política nacional para prevenir esta tragedia humana; entre ellas, desmilitarizar la seguridad pública.

“Ya sé está atendiendo la recomendación, lo está haciendo la Secretaría de Gobernación. Ayer incluso dieron a conocer un informe en Segob, Alejandro Encinas”, dijo el presidente, quien al ser cuestionado sobre la posibilidad de desmilitarizar la seguridad pública, respondió: “Ellos no tienen toda la información. No están actuando con apego a la verdad. Ya no es el tiempo de antes, cuando se usaba al Ejército para reprimir o para rematar heridos, como se hacía en la época de Calderón, o desaparecer personas. Ya no es ese tiempo”, explicó.

El presidente fue cuestionado sobre alguna estrategia especial que desde su Gobierno se realice para atender las más de 95 mil personas registradas como desaparecidas; de las cuales, 112 desaparecieron durante la visita del Comité.

“Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, hubo 8 mil casos nuevos cada año en los últimos cinco años”, explicó el Comité, que destacó la importancia del Registro Nacional que da una idea de la magnitud de las desapariciones en México.

“Todo esto lo está aclarando Gobernación. La estrategia es la que está llevando Segob y el plan de búsqueda es lo mejor del mundo en cuanto a profesionalismo. Hay algo que es muy importante: honestidad y no hay impunidad”, señaló AMLO.

“La diferencia entre los gobernantes neoliberales y nosotros es que no permitimos -como ellos- ni la corrupción ni la impunidad”, dijo el mandatario. “El ejemplo más claro y notorio -aunque se oculta por conveniencia- es lo que sucedió durante el Gobierno de Calderón, que el secretario de seguridad era García Luna, que está preso en Estados Unidos, acusado de vínculos con la delincuencia organizada”.

López Obrador acusó que el ex presidente Felipe Calderón aún debe una explicación al pueblo de México de por qué García Luna era su brazo derecho. “Esto hay que informarlo a la ONU, porque ellos no vieron nada de los abusos y crímenes de Estado que se cometían durante el periodo neoliberal”, dijo molesto el mandatario, ironizando: “Hay que ponerlos al tanto de que ya es otra realidad”.

La afrenta subió de tono cuando el presidente acusó de mentir al Comité: “Ningún organismo internacional va a ponernos en el banquillo de los acusados porque estamos actuando con legalidad, con humanismo. No permitimos la corrupción y la impunidad. ¿Qué pueden hacer [los organismos internacionales]? ¡Nada! Inventar, eso sí”, dijo.

López Obrador fue interrumpido y cuestionado sobre qué mensaje le envía a las familias de los desaparecidos, a lo que respondió: “Estamos trabajando todo el tiempo para garantizar la paz. Enfrentando a los intereses del antiguo régimen y enfrentando campañas de desprestigio como las que lleva a cabo, entre otros medios, en el que conduce Carmen Aristegui. [...] Lo digo porque mucha gente fue engañada, pensando qué se trataba de un medio de información profesional, objetivo, independiente, equilibrado. Muchísima gente. Y no. Era simulación, porque eso bien manejado, también da audiencia. Ahora ya es distinto”, añadió.

Finalmente, el mandatario llevó la discusión a comentar que son tiempos de definiciones y que ejemplo de ello será la votación de la Reforma Constitucional en materia Energética.