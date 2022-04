Denuncié traición a la patria de EPN, pero le tengo respeto porque no se metió en la elección: AMLO

Tras la polémica por acusar que los legisladores que no votaron por la Reforma Eléctrica son traidores a la patria, el presidente Andrés Manuel López Obrador recordó que él denunció bajo ese mismo delito al entonces presidente Enrique Peña Nieto cuando se implementó la Reforma Energética, sin embargo, hoy le tiene respeto por no haberse entrometido en la elección presidencial de 2018.

Durante la conferencia de prensa matutina de este jueves, López Obrador recordó: “Ese artículo [del Código Penal Federal sobre la Traición a la Patria] ya lo usé. Yo, que le tengo respeto al ex presidente Peña, lo denuncié y lo acusé de traidor a la Patria”.

“Peña Nieto puede ser cuestionado por muchas cosas. Yo mismo lo denuncié en el ministerio público, utilizando ese artículo del Código Penal”, recordó el mandatario, destacando que le tiene consideración y respeto porque “a diferencia de Calderón y de Fox, no se metió en la elección”.

Traición a la Patria. El 5 de febrero de 2014 López Obrador, Fundador de MORENA, interpuso una demanda contra Enrique Peña Nieto por traición a la patria ante la entonces Procuraduría General de la República. (Guillermo Perea/Guillermo Perea)

“Tengo información de que los machuchones, los que se sentían los dueños de México, lo buscaron [a EPN] para que se juntaran -como ahora- en contra mía durante la campaña”, dijo López Obrador. “Primero, le fueron a ofrecer que ellos se encargaban de hacer a un lado a Meade y que el candidato único fuera Anaya. Si se juntaban todos -y en eso participaban Fox, Salinas en contra mía-, podían impedir de nuevo que yo ganará la presidencia. Y tengo información que no aceptó el presidente Peña”, presumió AMLO.

Otro arreglo que mencionó AMLO fue que, después, “fueron a decirle que se quedara Meade y que ellos se harían cargo de retirar a Anaya y tampoco aceptó”.

“Todo esto que les estoy diciendo ahora, no con detalle, pero lo di a conocer y le agradecí cuando tomé posesión, porque a mi me hicieron fraude Calderón y Fox. Es más, Fox llegó a confesarlo”, dijo AMLO, explicando que Ningún acuerdo con Peña. Nada, absolutamente. Yo no establezco relaciones de complicidad con nada ni con nadie. Solo he tenido un amo: el pueblo de México. Pero este artículo se lo apliqué a Peña cuando la Reforma Energética y hay constancia de que presenté la denuncia”.

Denunciar traición a la patria es seguir los ideales de Cárdenas y López Mateos: AMLO

El presidente afirmó sobre los legisladores que se sienten señalados tras estas afirmaciones. “Si ellos sienten que actuaron bien, y dicen que no son traidores a la Patria, ¿Qué les preocupa?”. Y afirmó que no seguiría con tales denuncias: “Cuando estuve en la oposición, denuncié a Fox, a Zedillo, Calderón, al licenciado Peña. Que cada quien se haga responsable de sus actos, pero que no se rasguen las vestiduras”.

“Nosotros venimos de un movimiento popular, yo soy simpatizante de Hidalgo y de Morelos y de Juárez, de Villa, de Zapata, de los Flores Magón, de Lázaro Cárdenas. Los Flores Magón, -Ricardo- decían que el que entregaba los recursos naturales del país a extranjeros era traidor a la Patria y eso lo repetían, lo sostenía, el presidente Cárdenas. Y lo sostenía también el presidente Adolfo López Mateos, en esa carta extraordinaria que ahora voy a volver a leer, ni modo. Ya hemos quedado de que yo no hablo nada más para las élites, para los expertos, para los especialistas.Yo hablo para todos y me importa mucho transmitir información. Ya he dicho muchas veces, que mi labor es de predicador, de pedagogía, de crear consciencia”, dijo, destacando que “A las cosas hay que llamarlas por su nombre”.

