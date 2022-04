Ebrard defiende a AMLO de Trump: “Es un hombre en campaña agitando el antimexicanismo”

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, se pronunció sobre los comentarios del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, acerca de la supuesta sumisión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador cuando amenazó con la imposición de aranceles a las exportaciones mexicanas si no se detenía el flujo migratorio procedente de Centroamérica.

En un acto celebrado en Ohio, el exmandatario republicano indicó que el programa “Quédate en México” fue una de las acciones exitosas de su gobierno, pues permitió el despliegue de 28 mil soldados en la frontera entre México y Guatemala.

Por tal razón, Ebrard Casabubon expresó que las declaraciones de Trump se tratan de un acto de campaña en pro del antimexicanismo y calificó como patriota la actuación de AMLO frente al líder republicano, que rechazó convertirse en un tercer país seguro pese a la amenaza de cobro de impuestos a los productos mexicanos.

“En cuanto a las declaraciones del ex-presidente Trump me consta el patriotismo del Presidente Lopez Obrador en aquellos momentos críticos. Ante la amenaza de aranceles no aceptó el tercer pais seguro que era la condición de EU para no imponerlos”, precisó.

En cuanto a las declaraciones del ex-presidente Trump me consta el patriotismo del Presidente Lopez Obrador en aquellos momentos críticos. Ante la amenaza de aranceles no aceptó el tercer pais seguro que era la condición de EU para no imponerlos. Abro hilo — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) April 25, 2022

Además, el secretario de Relaciones Exteriores aclaró a través de su cuenta de Twitter que el gobierno de López Obrador no se doblegó a las presiones estadounidenses y, gracias a ello, se renegoció el T-MEC y se permitió la autonomía del gobierno mexicano para tomar decisiones.

“Fue precisamente la entereza de Andrés Manuel la que hizo posible excluir el capítulo de integración energética en el T-MEC que ya había negociado Trump con el equipo del gobierno saliente. De haberse aceptado sería imposible la autonomía que hoy tenemos”, expresó en su perfil de redes sociales.

Con respecto al rol de López Obrador en cooperación con sus aliados de Sudamérica y el Grupo de Lima, Ebrard expresó que no habrían podido acudir al auxilio de Evo Morales, cuando fue removido del poder en 2019, ni su diferendo con EU sobre Venezuela.

“Lo de ayer es un hombre en campaña agitando el antimexicanismo que lo caracteriza. Lo que nos califica son los hechos no sus dichos”, calificó.

¿Qué respondió AMLO a Donald Trump?

El presidente Andrés Manuel López Obrador habló del tema Trump en su conferencia mañanera de este lunes y aseguró que en EU cada vez se habla más de México, aunque subrayó que no permitirá que ningún político norteamericano agarre a México como piñata, cuando se trata de aprovechar la discriminación mediante actos racistas.

“Es muy bueno que se sepa que nosotros no vamos a permitir a ningún partido ni a ningún candidato, que utilicen a México como piñata”, dijo.

