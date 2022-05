CNDH lamenta que diputados normalicen agresiones contra periodistas

La pelea entre el actor Héctor Suárez y el youtuber Vicente Serrano aún provoca diversos pronunciamientos, entre ellos uno más de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en contra de los legisladores que celebraron la agresión que se difundió en redes sociales y que provocó comentarios a favor y encontrar de ambos.

Una de las diputadas que celebró el hecho fue Lorena Piñón Rivera, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en su cuenta de Twiter escribió: “Mi querido Héctor A dónde te mando un regalito por ser el héroe del día”, como respuesta al actor que dijo que no atacó físicamente a Serrano.

Mi querido Héctor A dónde te mando un regalito por ser el héroe del día 🦸🏻‍♂️ 🤩 — Lorena Piñón Rivera (@lorenapignon_) May 4, 2022

“La CNDH llama a la reflexión colectiva, muy en especial a legisladores y autoridades de los diversos órdenes de gobierno, a abstenerse de normalizar la violencia ejercida en contra de comunicadores y periodistas a través de expresiones públicas en las que han manifestado felicitaciones y su aprobación hacia agresiones físicas que algunos representantes del gremio han sufrido en fechas recientes”.

El organismo también dijo que es preocupante que el debate se confunda con las agresiones, sobre todo si son los diputados quienes normalizan la violencia en contra de los periodistas, más cuando su trabajo es crítico a la labor legislativa que desempeñan, por lo que minimizan su información por no considerarla afín a sus ideas políticas.

“Los legisladores son representantes de todo el pueblo de México, su conducta pública y privada debe regirse por los más altos estándares éticos y morales, lo cual se ve afectado al realizar expresiones (ya sea en redes sociales o plataformas públicas) que fomentan conductas violentas y discursos de odio que contradicen la obligación que tienen, como miembros del Estado mexicano que son, de contribuir a pacificar el país y a coadyuvar a regenerar el tejido social”, añadió la CNDH.

El pasado viernes el exdiputado de Morena, Sergio Mayer, también se manifestó a favor de la agresión en contra de Vicente Serrano, aunque afirmó que es promotor de no usar la violencia y pidió a la CNDH no intervenir y porque no le correspondía.

“Que belleza! Aunque soy promotor de #NoALaViolencia, leo y me entero que @PelonGomis le dio un estate quieto al provocador y lame huevos de @_VicenteSerrano, jajaja @CNDH no hagan el ridículo, no les corresponde opinar, ademas, él solo busca rating y que lo mencionen en la mañanera”, escribió el también actor.

En oteo mensaje en Twitter también dijo que esta dispuesto a pagar el costo de los lentes de Serrano e invitaría una cerveza a Héctor Suárez.