“Qué belleza, le dieron un estate quieto”, Sergio Mayer celebra agresión a Vicente Serrano

El exdiputado de Morena Sergio Mayer afirmó que no es promotor de la violencia, pero celebró la agresión a Vicente Serrano FOTO: EDGAR NEGRETE/CUARTOSCURO.COM

El exdiputado federal de Morena, Sergio Mayer, felicitó al actor Héctor Suárez Gomís por haber agredido al youtuber Vicente Serrano, incluso dijo que le invitaría unas cervezas y también pidió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que no intervenga en este caso para “no hacer el ridículo”.

Sus mensajes los emitió en sus redes sociales, en su primer mensaje escribió: “Que belleza! Aunque soy promotor de #NoALaViolencia, leo y me entero que @PelonGomis le dio un estate quieto al provocador y lame huevos de @_VicenteSerrano, jajaja @CNDH no hagan el ridículo, no les corresponde opinar, ademas, él solo busca rating y que lo mencionen en la mañanera”, escribió el también actor.

Que belleza! aunque soy promotor de #NoALaViolencia, leo y me entero que @PelonGomis le dió un estate quieto al provocador y lame🥚’s de @_VicenteSerrano, jajaja @CNDH no hagan el ridículo, no les corresponde opinar, ademas,él solo busca rating y que lo mencionen en la mañanera — Sergio Mayer Bretón (@SergioMayerb) May 5, 2022

En otro mensaje añadió que él pagaría el precio de los lentes del youtuber, además de “invitar unas cervezas”.

Yo pago los lentes e invito unas cervezas 😉 https://t.co/fCOqyHoKr7 — Sergio Mayer Bretón (@SergioMayerb) May 5, 2022

Durante este día también trascendió que Héctor Suárez había sido detenido, ya que el periodistas lo denunció ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, incluso su abogado buscó un arreglo por medio de una disculpa pública de ambos involucrados.

Según dio a conocer el periodista Carlos Jiménez, el actor declaró en las instalaciones de la fiscalía, así como Serrano, quien reconoció que él fue quien primero se acercó a la mesa del actor para saludar”.

Tras la agresión, Suárez fue acusado de daño a la propiedad y amenazas, pero habría quedado en libertad en la mañana de este jueves ya que dichas acusaciones no merecen la prisión preventiva.

Finalmente, el actor dijo que esta tarde dará su versión sobre este hecho, en donde llamó a Serrano “periodista domesticado”.

“Mi versión de los hechos (que además va a coincidir con los videos de las cámaras de seguridad del Restaurante) a las 3 de la tarde en el noticiero de Joaquín López Dóriga”, escribió en Twitter.