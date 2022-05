Huachicoleros y narco provocan desabasto de gasolina en varios estados

Retenes y bloqueos en varias entidades de la República mexicana por organizaciones del crimen organizado han provocado que varias gasolinerías del país presenten escasez del combustible en los últimos días. Esto encendió las alarmas de automovilistas y chóferes del transporte público, quienes han batallado para llenar los tanques de sus vehículos.

Adicional a ello, en fechas recientes, el gobierno federal ha detectado un alza de incidentes de grupos de huachicoleros que han interceptado a camiones que trasladan el combustible en zonas como el Estado de México, la zona sur de la Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco. Situación que ha complicado el abasto de las estaciones de gas.

De acuerdo con las cifras, los ataques a camiones de Pemex que trasladan el combustible se recrudeció en diferentes carreteras del país, así como el huachicoleo de los mismos.

Por si fuera poco, empresarios del sector gasero consultados por Publimetro, afirmaron que las fallas de la red de distribución también obedecen a que se dejó de importar combustible , así como han tenido serios problemas para que los camiones de Petróleos Mexicanos (Pemex) lleguen a surtir las estaciones de gas desde el inicio de este mes, por lo que se han visto forzados a dosificar las cargas a los automovilistas y transporte público.

Automovilistas en diferentes regiones del país han reportado problemas con el suministro de gasolina en algunas estaciones de servicio en los últimos días. En tanto trabajadores de estos centros de servicio confirmaron que en zonas como la Ciudad de México, el Estado de México, Monterrey y Jalisco, tienen escasez de gasolina Regular y Premium , debido a problemas logísticos de (Pemex).

Sobre este problema la Unión de asociaciones de empresarios de la industria de hidrocarburos, aseguró que debido a los altos precios de los combustibles a nivel internacional y los subsidios otorgados en México por la Secretaría de Hacienda han provocado problemas de flujo de efectivo para los importadores, lo que ha provocado problemas de suministro a nivel regional.

Y advirtió que a la par quienes adquirían gasolinas y diésel en puntos de venta clandestinos han regresado a las estaciones de servicio, situación que en varias partes ha disparado los consumos.

Alejandro Montufar, director de la plataforma Petrointelligence, aseguró que el problema aún no se ha salido de control, debido a que solamente hay un tema de retrasos en las entregas, pues la demanda de venta de combustibles incrementó extraordinariamente debido a los estímulos fiscales.

También dijo que desapareció el huachicol fiscal y la diferencia de precios en la frontera estadounidense incrementaron las ventas, por lo que dijo que es posible observar estos grandes incrementos en las cifras publicadas por la Secretaría de Energía (Sener).

Aunque hay muchos comercializadores que no están teniendo mayor problema en surtirse. La gente no debe entrar en pánico, lo único que va a lograr es agudizar la situación, no tiene ningún sentido que almacene combustible, no es un tema que se presente a diario.

— Director de la plataforma PetroIntelligence.