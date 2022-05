‘Lo único que pedimos es respeto hacia nuestra profesión’, exigen médicos mexicanos

Tras la polémica que surgió por la contratación de 500 médicos cubanos especialistas para cubrir el déficit existente en el país, según el Gobierno Federal, los médicos mexicanos se sumarán a la Marcha Nacional del próximo 29 de mayo, en la que exigirán respeto a su trabajo, así como mejoras en temas de infraestructura, sueldo y seguridad en las comunidades donde se encuentran.

Este miércoles, durante la conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió el convenio que realizó con el gobierno de Cuba el pasado 8 de mayo, con el que llegarán 500 médicos especialistas de aquella nación para atender en zonas rurales de México.

“La salud no debe de tener fronteras, es un derecho humano”, comentó el presidente López Obrador. “Nosotros tenemos el compromiso de garantizar el derecho a la salud”, y afirmó que “en el periodo neoliberal” se contrató a un economista como secretario de Salud. “Se ofenden los señores luego de que cometieron el error de dejarnos sin médicos”, añadió.

No vamos a permitir que nos falten al respeto de esa forma. Lo único que queremos hacer y seguir haciendo es nuestro trabajo como médicos, salvando vidas. — Hector Rossete. Médico cirujano y activista,.

López Obrador afirmó que será el próximo martes cuando den a conocer todas las plazas disponibles para médicos especialistas, con el “compromiso de contratación de inmediato a todos los médicos, con los mejores sueldos”.

Sin embargo, el tema va más allá pues aún quedan muchas incógnitas por resolver. “Sin duda, todo el mundo tiene derecho a trabajar en cualquier parte del mundo, por supuesto, cumpliendo con todas las formalidades legales. En ese sentido, no sabemos realmente cuál es la especialidad de cada uno de los médicos cubanos que han sido contratados”, comentó en entrevista con Publimetro Bernardino Esparza Martínez, especialista de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle.

“Lo primero que hay que preguntarnos es: ¿qué especialidad tienen?, ¿en dónde van a estar enfocadas sus especialidades? y, ¿qué van a contribuir al sistema de salud en nuestro país? Si no sabemos dónde van a estar contratados y sus especialidades -porque se ha hablado mucho de ellos, pero yo al menos no conozco el currículum- ¿qué es lo que van a hacer?”, comentó el especialista, quien añadió: “Ante todo, el que tiene derecho de primera mano -por decirlo así- es el médico nacional”.

3 PREGUNTAS CON

Dr. Hector Rossete (@HectorRossete). Médico cirujano y activista, creador de la Unidad Básica de Prevención y autor de “Difalía a case report”.

Hector Rossete. Médico cirujano y activista. (Cortesía: @HectorRossete )

El secretario de Salud dice que se contrata a médicos especialistas extranjeros porque los mexicanos aluden a la inseguridad y “se olvidan” de que el pueblo necesita el apoyo. ¿Qué lectura nos puede dar de esta respuesta?

Para mucha población del gremio médico se nos hace una falta de empatía y una grosería hacia nosotros. En primera, Hugo López-Gatell mañosamente utiliza las cifras y los datos de la OCDE donde colocan a México como uno de los países con menor número de médicos por cada mil habitantes. Sin embargo, estas cifras solamente hablan de médicos generales; entonces no se está contemplando la realidad, en la que en realidad se calcula que hay una tasa de desempleo por más de 50 mil desempleados y subempleados médicos. Eso es lo que nos dice , quizás tratando de justificar la contratación de los médicos ‘especialistas’ y ‘subespecialistas’ cubanos para nuestro país.

Yo no entiendo realmente qué pretenden, porque días antes dicen que [los médicos cubanos] van a trabajar a las áreas rurales y más alejadas de este país, donde no hay atención. Por ejemplo, hablaban de un oncólogo pediatra, que es un subespecialista, pero ¿qué va a ser un subespecialista en una zona rural donde no hay las condiciones de infraestructura o de seguridad para atender a la población? Esa es la gran pregunta.

Por otra parte, déjame decirte que México no se ha caracterizado precisamente por falta de especialidades. Es en el primer nivel de atención, donde la mayoría del personal de salud son médicos generales, en el que se resuelven cerca del 80% - 85% de los problemas de salud en la población mexicana. Entonces, si están tratando de contratar médicos especialistas y subespecialistas, primero deberían de dirigir su estrategia hacia los médicos generales, que merecen ser valorados respetados y remunerados.

La salud de un país no la hacen los especialistas. En realidad, la hacen los médicos generales con respecto a la atención que comento. Los especialistas y médicos no quieren trabajar, en primera, porque no hay condiciones de infraestructura; dos, no hay seguridad y tres, no hay salarios dignos para ellos.

Otra de las circunstancias es que hay médicos que llegan a cobrar 30 o 50 pesos por consulta. Nos tienen tan olvidados que se ha permitido que algunas empresas privadas y farmacias lucren con el trabajo de ellos, teniéndolos de esa manera. Hasta ese grado estamos. Son desafortunadas las declaraciones del subsecretario. Me parece que está haciendo a un lado la realidad de lo que aqueja la salud de nuestro país y él lo sabe perfectamente.

¿Cuáles son los principales problemas que deben resolverse en el sistema de Salud mexicano?

En primera, nos sentimos bastante agremiados, ofendidos por las circunstancias, porque es esto que estamos padeciendo, es lo mismo año tras año. Ejemplo de ello es que hay mucha demanda en la aplicación del examen a Residencias Médicas, donde cerca de 40 mil aspirantes anuales se reúnen ante un examen que cuesta tres mil pesos por cada médico, con la finalidad de aspirar a una especialidad; de los cuales, poco menos de ocho mil son aceptados y los demás son rechazados. Imagínate la tasa alta de rechazo con respecto al examen y es el mismo cuento de cada año.

Dos. México no tiene la infraestructura necesaria para hospitales de tercer nivel, donde puedan llevarse a cabo las especialidades y el entrenamiento de los médicos.Para otorgar la especialidad de alto nivel se requiere más infraestructura y también, la inversión del Gobierno en el sector salud es muy importante. Si no hay inversión, no hay salida para atender todas estas circunstancias.

También puedes leer: Críticas a los médicos cubanos son parte del sistema conservador: AMLO

También se ha sumado mucho la seguridad y los salarios dignos. Actualmente un médico general con base su salario ronda los 16 mil 400 pesos mensuales; y un médico especialista su salario mensual está cerca de los 20 mil pesos prácticamente. Se pretende traer médicos extranjeros donde les pretenden cantidades más altas, es demasiado injusto.

Además que el Gobierno se ha llenado la boca al decir que pues no hubo apoyo por parte del gremio. Recordarás las declaraciones donde dicen que “se fueron a sus casas” y que no atendieron en la pandemia. La realidad es que un estudiante no debe estar sometido a un trabajo. La UNAM ya respondió al respecto, donde dice que fue una estrategia del Gobierno. No son trabajadores, no se les paga un salario para exigirles ese comportamiento; además de que no están entrenados y no tienen experiencia suficiente.

Hay mucha indignación, por eso, varias asociaciones de médicos se están organizando para ir a marchar este próximo 29 de mayo, la convocatoria está abierta. Yo pertenezco al grupo “Vacunemos con evidencia”, donde también buscamos que se vacune a los niños con la vacuna que merecen, con la que está aprobada con la que es eficaz y segura. Queremos transparencia en ello.

Te recomendamos leer: México busca médicos, sigue polémica por contratar a cubanos

P: ¿Qué mensaje enviaría a los lectores de Publimetro preocupados por esta situación?

La realidad es que lo único que pedimos los médicos es respeto hacia nuestra profesión. Que las cosas no están como para estar engañando. Tal parece que se les ha olvidado el tema de la pandemia; algo que padecimos muchos colegas y donde perdimos mucho personal de salud. Somos el país número uno [en muertes del personal de salud] como para hacernos a un lado de esa manera y todavía para ofendernos. Tan solo hace unos días el presidente nos llamó retrógradas y egoístas y no es así. Lo único que pedimos son más espacios pero principalmente para los mexicanos, porque somos los que somos de acá y debemos de tener esa preferencia. En cuanto a la inclusión de profesionales extranjeros, pues que hagan su proceso de validación de estudios y su homologación de título, si hay necesidad de presentar el examen que lo tengan que hacer y cubrir las materias que se requieran, pero todo con transparencia y la prioridad debemos ser los médicos mexicanos. Seguiremos adelante con esta situación.